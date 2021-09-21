紐時：早產兒夭折後 家屬面臨25萬餘元醫藥費糾紛

早產兒示意圖。非文中本人。(Getty Images)

2018年聖誕節前夕，孕婦布特妮‧藍恩(Brittany Giroux Lane)在紐約西奈山醫院西區分院(Mount Sinai West)生下女兒亞歷珊卓拉(Alexandra)。身為早產兒亞歷珊卓拉體重僅兩磅，比預產期提前13周誕生，在初生兒加護病房住了25天後宣告不治。一年多後，布特妮‧藍恩藍恩與丈夫收到保險 公司追討25萬7000元醫藥費帳單，理由是更換保險公司導致計費疏失。紐約時報 指出，這件案例凸顯了大型醫院與大型保險公司兩強較勁之下，夾在中間的消費者通常只能在收到帳單時，才知道醫藥費用的具體數字。

報導指出，布特妮‧藍恩2019年1月痛失才剛出生的女兒，2020年夏天她與丈夫克雷頓‧藍恩(Clayton Lane)卻收到信諾保險集團(Cigna Corp)催繳通知，上面寫著積欠醫藥費共計25萬7000元。保險公司指出，由於藍恩夫妻曾經因為職務異動更換保險公司，因此她生產過後信諾保險逾繳了某些其實不必給付的費用給醫院。

藍恩夫妻受訪時說，對於整起事件感到不解的是，保險公司多繳了醫藥費給醫院，到頭來卻找消費者追討。克雷頓‧藍恩指出：「對他們來說，只是在商言商，但對我們來說，卻是一再經歷傷痛，一次次憶起女兒的死。」

他說：「我們面臨財務垮台的危機。不僅不公平，也令人非常憤怒。」

紐約時報報導，專家指出，從這起案例可以看出，大型醫院與大型保險公司爆發費用糾紛時，兩強較勁導致夾在中間的消費者無計可施。專家指出，雖然藍恩夫妻的狀況不算普遍，但廣義來看，美國消費者對於醫藥費帳單常常難以估計，通常都是等到好幾個月後陸續收到帳單通知，才能知道具體數字。

2020年，國會通過法案禁止保險公司向消費者收取「意外醫療帳單 」(surprise medical bills)，新法將在2022年起生效。但報導指出，類似藍恩夫妻等其他類型的意外醫療帳單，未來仍將持續存在。

報導指出，藍恩夫妻花了數小時打電話、寄發數十封郵件，也向位於兩州的主管機關陳情，希望解決問題，為此感到心力交瘁。

醫療顧問機構Systemedic Inc醫療費用專家蘇珊‧努爾(Susan Null)指出，在這起案例當中，對於保險公司付了什麼款項給醫院，病患毫無掌鞚能力，消費者也沒辦法控制保險公司能否向醫院把多繳的款項討回。努爾說，某些情況下，病患後來索性自行聯絡醫院，要求醫院把款項退給保險公司。

紐約時報報導，藍恩夫妻向州政府陳情之後，終於收到保險公司來函，承諾不再寄發催討通知信。