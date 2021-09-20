不能疫苗觀光了？11月起入境美 得先「完整接種疫苗」

美國20日宣布將解除之前對33國的旅遊禁令，但自11月初將全面要求外國旅客入境時出示疫苗證明。圖為2021年8月華府雷根國家機場。（中央社）

白宮20日宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗 才可入境，取代先前針對特定國家的旅遊禁令，等於台灣民眾無法再來美打疫苗。認可疫苗名單尚待討論，新制上路前會公布。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）在媒體簡報會上表示，為避免外籍旅客攜帶新冠肺炎（COVID-19）病毒入境，美國 11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。

至於美國認可哪些疫苗，美國疾病管制與預防中心(CDC )發言人表示，任何世界衛生組織( WHO)授權的疫苗都可以，最後名單尚未敲定，可能會增加。

美國食品藥物管理局(FDA)目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生疫苗。至於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，這是跨部會將討論的重點，最後名單由CDC決定。

CDC發言人諾德隆德（Kristen Nordlund)表示，「CDC認為完全接種FDA授權或通過的疫苗，或者是任何世界衛生組織( WHO)授權的疫苗，入境可免隔離，不過名單可能改變 ，各部會可能增加。」

WHO目前核准7種疫苗的使用權，包括莫德納、輝瑞／BNT、嬌生、AZ、中國國藥、中國興科和Covishield（印度版AZ）。

由於目前兒童未獲准接種疫苗，航空公司遊說兒童解除對兒童的限制。