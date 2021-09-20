研究：美中對立 雙邊技術投資5年間驟減96%

一篇最新報告指出，美中兩國的政治緊張關係已重創雙方在技術領域的投資，過去5年間降幅高達96%。(美聯社)

一篇最新報告指出，隨著美中這兩個世界最大經濟體試圖減少對彼此在供應鏈上的依賴，兩國的政治緊張關係已重創雙方在技術領域的投資 ，過去5年間降幅高達96%。

根據貝恩策略顧問公司（Bain and Co.）今天發布的最新年度科技報告，在2016年到2020年之間，美中兩國間的整體直接投資從620億美元減少為160億美元，跌幅達75%，光是技術領域就下滑了96%。

主導研究的霍克（Anne Hoeker）專精於技術和半導體實務，她接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時說，由於美國 政府封殺中資公司，給經商帶來地緣政治上的不確定性，導致中國 對美國的投資比美國對中國的投資降幅更大。

她說：「對於在美國的中國企業來說，經商環境可能比以前少了些安全感，他們（指中方）就把注意力轉向對歐洲和非洲的投資上。」

中國對美國的整體直接投資從2016年的485億美元驟減為2020年的72億美元。同一時期，美國對中國的投資下滑35%，僅剩86.9億美元。美中投資中心（U.S.-China Investment Hub）數據顯示，減幅最大的是技術、房地產和醫療衛生相關領域。

霍克說，好幾個大型經濟體正大舉投資自家技術和供應鏈以提升獨立性，這在幾年前並不是主流議題，當時美國企業領袖還在大談如何搶入中國市場。

她指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和前所未見的半導體缺貨導致供應鏈中斷，進一步促成提升獨立性的趨勢，技術脫鉤成了各大經濟體的問題，而不只限美中之間。

美國總統拜登本月9日與中國國家主席習近平電話對談90分鐘，但兩國關係並無顯著改善的跡象，貿易作為和技術競爭仍是兩大強國的爭論點。

美國自2018年到今年4月為止，已將168家中國企業列入黑名單，包括電信巨擘華為及其數十家附屬公司。根據日經亞洲先前的分析，其中多數是技術相關企業。

考量到地緣政治的不確定性，美國科技企業如蘋果（Apple）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）都已要求供應商在中國以外的地方建立產能。

霍克認為，脫鉤大勢已定，但會是很漫長的過程，供應鏈也不太可能徹底切割。

這份報告提到，未來還有很大的不確定性，企業領袖要有安度地緣政治風險的能力，謹慎規劃，並投入更多資源去促進政府關係和培養全球貿易團隊。

霍克還建議，企業也必須知道自家供應鏈中最仰賴單一國家或單一供應來源的關鍵點，試著納入新的供應商以增加彈性，並定期檢討長期計畫。