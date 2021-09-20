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前美國防高官出書：嚇阻中國 美國應為保台灣而戰

編譯季晶晶／綜合報導
台灣9月16日漢光演習檔案照。（歐新社）
台灣9月16日漢光演習檔案照。（歐新社）

共和黨籍的前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）最近出新書《拒止戰略》 （The Strategy of Denial），關注中國野心的軍事面向。

中國現在在變得更加富裕和強大的同時，也正追求區域性軍事優勢，而美國的戰略是挫敗大陸謀求區域霸權的努力，阻擋中國成為亞洲最大強權。柯伯吉說，中國要削弱美國所領導的「反霸權聯盟」，會攻擊聯盟裡最脆弱的成員，凸顯美國的國防承諾無法保護他們。

由於地理位置關鍵，且與美國友「準盟友」關係，台灣明顯是中國大陸的首要目標。他指出，如果美國不迅速解決軍力不足的問題，中國可以成功入侵並占領台灣。

他希望美國人準備好為台灣與中國開戰，因為這可以嚇阻中國侵略台灣，也因為如果威懾失敗，美國的軍事干預會是能保持台灣自由的唯一途徑。

對於可能與中國交戰，他提出一個大膽的主張。例如，只要美國對中國目標的傳統打擊維持侷限性，北京不會冒險將戰爭升級為核戰。

他也主張，假設美軍要擊敗中國入侵，華府必須升級衝突，讓中國接受挫敗，其中包括針對中國領導人的經濟戰，以及懲罰性的轟炸行動。

但在紐約客（The New Yorker），《中國噩夢》（China Nightmare）一書作者卜大年（Dan Blumenthal）撰文指出，這本書的問題之一在於，過分依賴所謂的政治現實主義的假設，無法解釋中國對於台灣的執著。

據柯伯吉解讀，北京堅持的一個中國是帝國主義意識形態，並非地緣政治的需求。中方想孤立台灣並顛覆台灣的民主，制定台灣人無法接受的「和平」條件。

他主張華府增強台灣的民主韌性，將台灣牢牢地嵌入仍處於萌芽狀態、自由開放的亞洲秩序當中。所以，美國必須維護台灣民主政權。

較務實的做法包括，在台灣部署更多美軍，以強化台灣受壓下的政治決心，並且與台灣軍方有更緊密的合作。

柯伯吉引用拿破崙的格言「如果要奪取維也納，那就奪取維也維」，呼籲華府要有新的口號：「如果想保衛台灣，那就保衛台灣」。

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