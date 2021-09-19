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證交會重賞吹哨者 1人獲1.1億賞金

編譯林育正／綜合19日電
證券交易委員會(SEC)日前公布吹哨者計畫的獎賞，其中有一名吹哨者獲得高達1億1000萬元的重賞。(路透)
證券交易委員會(SEC)日前公布吹哨者計畫的獎賞，其中有一名吹哨者獲得高達1億1000萬元的重賞。(路透)

證券交易委員會(SEC)日前公布吹哨者計畫的獎賞，其中有一名吹哨者獲得高達1億1000萬元的重賞；當局未透露獲得獎金的案件名稱。

2010年，SEC按「陶德-法蘭克華爾街改造與消費者保護法案」(Dodd- Frank Act)開啟吹哨者計畫；SEC自2012年開始獎金制度以來，已獎賞超過207名吹哨者逾10億元獎金。

按照這一計畫，若對金融業者開罰的罰金超過100萬元，吹哨者能獲得罰金10%至30%不等的獎金。SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)聲明表示，此次宣布的獎勵，「再次強調吹哨者給予SEC在調查以及起訴違規上的幫助」。

擔任吹哨者律師的Phillips & Cohen LLP法律事務所合夥人埃瑞卡‧科頓(Erika Kelton)說：「如此龐大的獎金數字足以占據媒體頭版，這認為這會鼓勵更多人站出來舉報不法。」

法律事務所Epstein Becker & Green PC律師奇庭(Gregory Keating)也表示，巨額的獎金與里程碑，也更使公司警惕必須遵守金融法規。

一名吹哨者因自願提供「獨家分析」給SEC與另一間政府機構協助案件徹查，因此獲得高達1億1000萬元的高額賞金，為吹哨者計畫開辦以來，單筆金額第二高的獎金；此外，也有吹哨者提供原始資料，而獲得400萬元獎金。

SEC吹哨者辦公室代理主任帕司奇奈莉(Emily Pasquinelli)表示：「吹哨者在協助SEC徹查不法的行動上，扮演非常關鍵的角色。吹哨者可能藉由對於機構的獨立分析提供關鍵資訊，使SEC的調查工作更加順暢。」

詹斯勒也說：「每周看見委員會的行動，都一再提醒我吹哨者計畫給予的幫助，讓我們能夠執行任務，妥善保護投資人。」

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