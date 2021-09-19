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「我幫女子墮胎了」挑戰心跳法 德州婦科醫願意受審

編譯柯立偉／綜合19日電
一名反對德州墮胎禁令的女子，在州議會大廈前抗議。(美聯社)
一名反對德州墮胎禁令的女子，在州議會大廈前抗議。(美聯社)

全美最嚴苛的禁墮胎法令本月初在德州生效，禁止妊娠六周以上孕婦墮胎(俗稱「心跳法」)，除非有緊急醫療需求，否則即便被強姦或近親相姦而懷孕者亦不能豁免，引起各界撻伐；聖安東尼奧一名婦產科醫師布萊德(Alan Braid)就公開表示自己在6日對一名懷孕六周以上的女子實施墮胎手術，並做好被告上法庭的準備，要挑戰這部法律的合憲性。

這起「潛在」案件是自司法部控告德州州府後的另一起引起全國矚目的案件，在司法部的案件中，奧斯汀聯邦地方法院已受理，定於10月1日聽審，此前這部法律有條件暫時停止適用。

布萊德醫師表示，反墮胎法案美其名是保障胎兒生命權，實則對少數族裔或低收入戶等弱勢族群造成極為不公的影響；布萊德醫師說，曾經收治一個已有四個孩子的孕婦，原本要幫她出錢讓她去奧克拉荷馬州執行手術，結果那位孕婦拒絕，因為公司不能請假。

此外，布萊德醫師還指出，1972年最高法院諭知羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決以前，就親眼目睹有三名青少年因無合法墮胎管道，鋌而走險自行墮胎，結果三人最終都死了。

但這些案例阻擋不了保守派人士捍衛自身價值的信念，反墮胎組織「德州生命權」(Texas Right to Life)法務主任西戈(John Seago)表示，將會向所有違反州法律的醫師究責。

另一反墮胎組織「人類聯盟」(Human Coalition)公共事務部主任尤曼(Chelsey Youman)則指出：「大多數原本有執行墮胎手術的醫院都說會遵照法律行事，像布萊德這種案例只是個案。」

墮胎 德州 司法部

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