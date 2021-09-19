民調：拜登執政下的美國 逾半民眾認為更不團結

拜登總統。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)19日公布拜登 總統最新民調，顯示1002位受訪民眾中有54%認為在拜登的領導下，美國 變得「更不團結」，認為美國更團結的只有37%，還有7%的受訪民眾認為前朝與現在的團結程度持平，無太大變化，3%的民眾則說「不知道」。

在拜登的就職演講中，「團結」一詞曾提起八次之多，矢言要將被前總統川普撕裂的美國社會癒合；雖然在上任之初享有歷任總統最長的蜜月期，但自阿富汗 撤軍後支持度就大幅滑落，再加上德州美墨邊境不靖、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)未如願批准接種新冠肺炎補強針等事件的影響，都是拜登民意反轉的重要推手。

團結程度的滿意度下滑，但認為「拜登關心每位人民」的比例仍有51%，雖然比起2020年10月的56%有明顯降幅，但仍有過半優勢；民調專家表示，此項數據的下降與約占全體選民人數15%的獨立選民轉變意向有關。

●最滿意防疫 最不滿阿富汗撤軍

至於各項具體政策的施政滿意度，拜登政府最令民眾滿意的是對於疫情的控制，約55%的民眾表示拜登防疫有成，此一數據與8月中旬所做的民調無太大差異。

而最令民眾不滿的則是8月底造成13名美軍犧牲的阿富汗撤軍行動，只有36%的受訪民眾表示認同，高達60%感到不滿意；爭議性較大的則是經濟政策，50%的民眾滿意、49%不滿意，剛好戰成五五波。