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科州丹佛校園1死8傷槍案 槍手判囚終身不得假釋

編譯柯立偉／綜合18日電
2019年5月7日在科羅拉多州丹佛郊區一所學校犯下槍擊案，造成一死八傷的艾瑞克森(中)，17日被判終身監禁、不得假釋。圖為他當年被捕後過堂的檔案照。(美聯社)
2019年5月7日在科羅拉多州丹佛郊區一所學校犯下槍擊案，造成一死八傷的艾瑞克森(中)，17日被判終身監禁、不得假釋。圖為他當年被捕後過堂的檔案照。(美聯社)

2019年5月7日科羅拉多州丹佛郊區的一所資優學校發生槍擊案，造成一死八傷的悲劇，嫌犯為時年18歲的艾瑞克森(Devon Erickson)與另一名未成年跨性別男性麥金尼(Alec McKinney)；法官17日判處艾瑞克森終身監禁，不得假釋。

艾瑞克森在審判過程中，除了在被問到是否對家人有話要說時一度哽咽之外，並未表現出悔意，也沒有解釋為什麼和麥金尼犯下此案。

法官認為艾瑞克森沒有意識到自己的行為對於整個社會帶來的傷害，因此在終身監禁以外，又以多項殺人未遂罪，加判了刑期；法官在判決時說：「我不認為我說的話能對你產生任何影響，接下來你就要在監獄中了卻餘生，這是你的責任。」

這起槍案的倖存者也在判決出爐後發表聲明，指出自槍案發生至今，不斷被這場夢魘困擾，身心俱疲；一名教師甚至表示，槍案後就不敢教高年級的學生，因為不知道他們下一步會做什麼。

協助本案死者卡斯提洛(Kendrick Castillo)制伏艾瑞克森的學生瓊斯(Joshua Jones)說：「他殺了卡斯提洛，卻一點也不在乎，我拜託法院把他關進牢裡。」

艾瑞克森的父親吉姆(Jim Erickson)則在法庭上代表兒子向所有受難者及家屬致歉，他朗讀了九位受害者的名字，並向受害者本人、家屬、學校、老師及整個社區道歉；他說：「從案發以來我每天都在為受害者祈禱，希望他們早日走出傷痛；我知道這很難，但我希望能獲得所有受害人的寬恕。」

這起案件主要策畫人麥金尼在進行大規模槍擊前已策畫了數周；他犯案動機是因為自己是變性人，卻遭同學嘲弄，因此決定「要殺光所有嘲笑他的人」。

由於麥金尼犯案時仍為未成年人，去年已被判處無期徒刑；麥金尼預計最快20年後才能假釋出獄。

槍擊 監獄 科羅拉多州

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