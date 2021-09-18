美多州提早終止失業補助 就業人數不升反降

多個共和黨主政的州今夏疫情復熾，又提早結束發放聯邦額外失業津貼，導致州內需要近距離接觸產業再受打擊。美聯社

最新統計顯示，美國 部分州政府提早結束發放聯邦額外失業津貼，不僅未給勞動市場添一把火，反而導致當地就業 成長在8月進一步放緩，主因是這些州的新冠疫情 在夏季捲土重來，可能已對當地就業造成阻礙。

勞工部17日公布的最新數據顯示，大多數提早停發額外失業補助的州，8月新增就業人數都不到其他州的一半。美國政府加發的每周額外300美元失業津貼，於9月初到期。

這些提早結束補助的州，多由共和黨主政，他們認為華府去年春季為支撐家庭擴大失業給付的措施，讓勞工失去重返職場的動力，並拖累經濟復甦步調。

隨著新冠疫苗接種作業的開展及新增染疫數下滑，美國經濟在今年稍早似乎有些回升的跡象。

然而，這些州部分也強烈反對戴口罩令，因而使當地確診病例在7月和8月再度飆升，進而對州內需要近距離接觸、好不容易從疫情衝擊下快速復甦的產業造成打擊。

在提早停發失業補助的26州中，8月休閒與餐旅業就業人數下降約0.5％，其他地區則成長1％。

在佛州，8月每周平均每十萬人確診數暴增至700多人，遠高於6月的低於50人，當地休閒與餐旅業的聘僱人數也在今年穩步增加後，在8月銳減4,000人。

在德州，6月每周平均每十萬人確診數低於30人，8月卻激增至超過400人。德州8月休閒與餐旅業就業人口扭轉六個月來成長趨勢，縮減至25,000人。喬治亞州疫情也在8月復熾，同月休閒與餐旅業流失了近7,000個工作。

相較下，加州和紐約8月休閒與餐旅業就業人數，分別新增33,000人及7,000人。在Delta變種病毒快速傳播下，這兩州公衛當局已祭出更嚴格防疫措施，成功使當地疫情趨於緩和。

分析失業議題的經濟學家表示，迄今很少的證據表明，減少失業津貼能明確提升就業率，部分原因是很難分清楚失業給付終止的影響多大，又或者這股影響力有多少程度被新冠疫情所造成的傷害沖淡。