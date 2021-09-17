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二戰飛虎隊王牌飛行員伯納逝世 享嵩壽103歲

中央社華盛頓17日綜合外電報導

二戰期間，驍勇善戰的「飛虎隊」為中華民國國民政府對抗日本，陣中的美國王牌戰鬥機飛行員伯納（Stephen Bonner）友人和同事昨天宣布伯納離世，享嵩壽103歲。

飛虎隊正式名稱為中華民國空軍美籍志願大隊，1940年代早期在緬甸展開行動，支持國民黨領導人蔣中正對抗日本，在被占領的中國領土執行危險任務，並擊落數以百計架敵軍轟炸機。

飛虎隊一開始僅是美國政府暗中支持的僱傭軍，華府當局在第二次世界大戰初期保持中立，直到1941年12月珍珠港事件爆發後，美國才參戰。

中美航空歷史資產基金會（Sino-American Aviation Heritage Foundation）主席葛林（Jeff Green）告訴法新社，伯納於1943至1944年在帶領飛虎隊的傳奇中將陳納德（Claire Chennault）麾下，執行「5次確認和5次可能的空中勝利（任務），另外兩架（敵方）戰鬥機和轟炸機的毀損也歸功於他」。

葛林形容伯納是一名「英勇的軍人和基督教紳士」，並指伯納曾是最後一位在二戰期間於中國飛行的在世「戰鬥機王牌」。

伯納晚年成為紀念飛虎隊事蹟和中美對話的倡導者，他創立中美航空歷史資產基金會，並獲頒美國國會金質獎章（Congressional Gold Medal）。

此外，伯納與退伍軍人曾於2005年造訪封他們為榮譽市民的中國雲南省昆明市；二戰期間，在阻止日本對昆明轟炸行動方面，飛虎隊扮演關鍵角色。

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