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美仇華情緒上升 秦剛：中國將致力根除不安因素

記者羅曉媛／華盛頓報導
中國駐美國大使秦剛出席全美各地僑界舉辦的線上活動並致辭。(中國駐美大使館提供)
中國駐美國大使秦剛出席全美各地僑界舉辦的線上活動並致辭。(中國駐美大使館提供)

中國美國大使秦剛16日在由全美各地僑界舉辦的線上活動表示，近年來美國內仇亞、仇華情緒上升，中方將致力從根本和源頭上消除導致在美華人感到不安和遭遇不公的因素。

全美各地僑界16日舉辦「線上歡迎暨喜迎中秋國慶活動」，秦剛出席並致辭指出，中國旅美僑胞為美國經濟發展、科技進步和社會繁榮做出了卓越貢獻，成為美國多族裔大家庭中不可或缺的一部分，並理應得到充分的肯定和尊重，「但是，近年來美國內仇亞仇華情緒上升，華僑華人在美生存發展面臨更大挑戰，我們對此感同身受，讓人十分痛心。」

秦剛說，中國政府將一如既往積極推動美國政府遵照兩國元首達成的共識，採取確實行動改善中美關係，「從根本和源頭上消除導致在美華裔感到不安和遭遇不公的因素」。中方也敦促美國政府採取切實有效措施，保障包括華裔在內各少數族裔族群的合法權益。

他也提出三點希望與僑胞共勉：一是希望在美僑胞繼續做中國發展的參與者；二是希望在美僑胞繼續做中美關係發展的促進者，充分發揮自身貫通東西、聯結中美的獨特優勢，積極促進中美交流與合作；三是希望在美僑胞繼續做自身權益的維護者，更好地展示自身價值與貢獻，更好地表明立場與主張。

中國駐紐約總領事黃屏、駐舊金山總領事王東華、駐洛杉磯總領事張平、駐芝加哥總領事趙建，以及美國僑學界聯席會主席林明華等全美各地主要僑團負責人等亦參加，全美各地僑胞代表先後致辭歡迎秦剛履新，並給予期盼和信任，表示將積極支持中國發展建設、加強僑社團結與合作，攜手為促進中美兩國人民的友好交往和相互了解、實現中華民族偉大覆興貢獻智慧和力量。

美國 中國 秦剛

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