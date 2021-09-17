前蘇聯傳奇女棋手控告后翼棄兵台詞誹謗 求償500萬元

1941年出生於蘇聯時期喬治亞共和國，曾獲世界冠軍的傳奇女棋手諾娜‧加普林達希維爾(Nona Gaprindashvili)。路透

1941年出生於蘇聯時期喬治亞共和國，曾獲世界冠軍的傳奇女棋手諾娜‧加普林達希維爾(Nona Gaprindashvili)，指控Netflix 熱門影集「后翼棄兵」(Queen's Gambit)完結篇裡的一句台詞誹謗，16日已向加州 中區美國 聯邦法院提告，求償500萬元。「后翼棄兵」今年稍早在金球獎獲得兩座獎項，也入圍18項艾美獎。

80歲的加普林達希維爾在訴狀中指出，「后翼棄兵」完結篇描述女星安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)扮演的虛構人物女棋手成就時說，表現遠遠超過其他棋壇前輩。其中一句台詞為：「雖然有諾娜‧加普林達希維爾，但她是女子棋手領域的世界冠軍，從來不曾跟男棋手交手。」

加普林達希維爾向法院指出，自己身為真實世界裡的冠軍棋手，竟遭到「后翼棄兵」影集裡的虛構人物台詞誣蔑，製作單位顯然涉嫌誹謗，影集完結篇的劇情編排「充滿令人噁心的性別歧視與貶抑意圖」。

加普林達希維爾是史上第一位獲得「大師」(Grandmaster)頭銜的女棋手，生涯裡曾經與數十名男子棋手比賽。

訴狀中指出，就在「后翼棄兵」影集故事背景所設定的1968年，當時加普林達希維爾已經至少與59名男子棋手比賽過，其中有一場比賽更是她一個人同時與28名男子棋手對戰，而在59名男子棋手當中，至少有10人當時已經獲得「大師」頭銜。

加普林達希維爾向法院指出，「后翼棄兵」的台詞敘述「嚴重錯誤，破壞且貶抑了她在數百萬觀眾見證下獲得的成就」。

訴狀中指出，Netflix以肆無忌憚手法故意醜化加普林達希維爾的成就，存有廉價的挖苦目的，想要強調戲劇張力，將故事裡的虛構女英雄塑造成獲致沒有任何女性達到的成就，就連加普林達希維爾也不曾有過；原本這齣影集的故事是想啟發年輕女性，因此在劇中呈現了一名年輕女子與世界頂級高手的男棋手比賽，但Netflix卻侮辱了現實世界裡的正牌女先鋒，她才是在那個年代確實與男棋手在國際舞台比賽，而且還打敗他們的。」

加普林達希維爾指控Netflix誹謗及以錯誤訊息侵犯個人隱私(false light invasion of privacy)求償500萬元，同外也因為失去商業機會另外求償7萬5000元。

Netflix對新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)發表聲明說：「Netflix對於加普林達希維爾女士及她卓越非凡的事業予以高度尊敬，但我們認為訴狀指控內容並無根據，將極力證明清白。」