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美國新聞與世界報導：全美最佳大學 普林斯頓再度封王

特派員黃惠玲╱綜合報導
普林斯頓大學衛冕全美最佳大學冠軍。(普林斯頓大學臉書)
普林斯頓大學衛冕全美最佳大學冠軍。(普林斯頓大學臉書)

美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)公布了2022年美國大學排名，去年排名第一的普林斯頓大學，今年蟬聯冠軍，哥倫比亞大學哈佛大學及麻省理工學院則並列全美第二。

其他進入十強的大學，還包括：耶魯大學第五，芝加哥大學與史丹福大學並列第六，賓州大學第八名，西北大學則與約翰霍普金斯大學、杜克大學以及加州理工學院則均位居全美第九名。

「美國新聞與世界報導」的年度全美最佳大學排行榜已有37年歷史。今年共對美國1466所大學進行評比，評估項目共17項，包括大學部學術聲譽、學生畢業率、學生持續就讀率、師資、新生錄取率、課堂師生比、學生畢業後表現、校友捐贈等。

普林斯頓大學大學部去年秋季學期共有4773位學生註冊入學，該校學費一年為5萬6010元，新生錄取率為6%，該大學畢業生的年薪中位收入為7萬1300元。

與哈佛並列第二名的哥倫比亞大學，則是十強名單中學費最貴的一所，該校去年秋季學期的年度學費為6萬3530元，畢業生中位年薪為6萬7800元，去年秋季的新生錄取率為6%，哥大大學部學生有6170人。

許多學生最想進入的哈佛大學，新生錄取率為5%，學費5萬5587元，去年秋季的大學部註冊學生有5222人，畢業生中位年薪6萬9000元。

報導指出，名列十強的大學中，年度學費超過六萬的占了一半，學費最低的為哈佛大學，最貴的則是哥倫比亞大學。

美國 哈佛大學 哥倫比亞大學

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