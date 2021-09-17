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疫情讓政治生態巧妙變化 共和黨人想挑戰德州州長

記者顏伶如／綜合報導
不少共和黨人士打算在初選挑戰共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)。(美聯社)
不少共和黨人士打算在初選挑戰共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，一場新冠疫情德州政治生態出現巧妙變化，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)有著全國知名度與雄厚選舉資金，但不少共和黨人士摩拳擦掌，打算在初選裡一較高下。

報導指出，艾伯特爭取州長連任的選舉資金高達5500萬，在共和黨選民當中支持率高達73%，是擁有全國知名度的大州州長，還有極右派黨內勢力背書，但這些因素卻都阻擋不了來自共和黨內的挑戰者。前任佛州州議員、曾經短暫擔任共和黨德州黨部主席的魏斯特(Allen West)已經宣布，將參加明年的州長初選。

報導分析，艾伯特並不是因為並非身為保守派而遭到自家人批評，而是因為並非身為德州人青睞的強硬路線保守派而被批評，特別是與其他幾位知名共和黨籍州長處理新冠疫情的手段比較時，差別尤其明顯，例如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)。

一名德州共和黨資深政治顧問就形容，艾伯特「既不是德桑提斯，也不是諾姆」。德桑提斯與諾姆疫情期間高調反對居家避疫、戴口罩規定、新冠疫苗接種規定等，炒熱全國知名度。

國家廣播公司報導分析，疫情政治(pandemic politics)將在全美各地共和黨州長初選產生影響，共和黨籍俄亥俄州長狄懷恩(Mike DeWine)目前已經有了兩名極右派立場出身的挑戰者。

在德州，包括魏斯特在內，目前至少有四名共和黨人士已經開始展開選舉宣傳，展開州長爭奪戰。來自達拉斯的德州企業家霍夫尼斯(Don Huffines)便是其中之一，另外還有保守派喜劇演員帕拉瑟(Chad Prather)、刑事辯護律師畢列尤(Paul Belew)。

艾伯特的政治盟友對於其他挑戰者的出現並不擔心，因為艾伯特在2014年、2018年的共和黨初選都拿下90%以上的得票率，兩次參選州長兩度輕鬆勝選，有如探囊取物。德州幅員遼闊，選舉廣告開銷可觀，但艾伯特的競選資金連身為富有企業家的霍夫尼斯都難以媲美，霍夫尼斯自掏腰包借給自己的競選團隊500萬競選經費。

曾任艾伯特媒體聯絡室主任、目前在奧斯丁(Austine)經營公關公司的魏特曼( John Wittman)說，其他的挑戰者「不但沒錢，也沒有募款實力」。他指出，共和黨內的挑戰者彼此較勁，「卻只是在爭取共和黨初選當中10%到12%的選票而已」。

艾伯特的政治顧問卡尼(Dave Carney)則說，並不會掉以輕心，不過對於來自極右派黨內人士的挑戰則「一點也不擔心」。卡尼說：「我們的重點是放在普選，初選對我們來說，只是牛刀小試的彩排秀而已」。

共和黨 德州 疫情

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