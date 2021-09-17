加州德州將安置數千阿富汗人 某些州接納僅個位數或零

全美各州安排接納的阿富汗難民人數懸殊，有的州更是無需接收阿富汗難民。圖為阿富汗難民在新墨西哥州等候安置。(美聯社)

在美軍協助下從阿富汗 撤離的阿富汗人，抵達美國本土之後的安置計畫，各州接納人數出現明顯懸殊。加州、德州是接納人數最多的兩州，分別將安置5000千多人及4000多人，但阿拉巴馬州 、密西西比州將接納的人數卻都不到10人。夏威夷州、懷俄明州等目前排定的接納人數則為零。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，拜登政府本周稍早知會各州主管部門有關即將接納的阿富汗公民人數，第一階段安置計畫將於未來幾周啟動，總共約有3萬7000名阿富汗人將在美國各地社區展開新生活。

根據統計，加州將接納5225名阿富汗難民，人數在全美各州當中排名第一，其次為接納4481人的德州，奧克拉荷馬州將接納1800人，華盛頓州與亞歷桑納州各自接納1600人。

美聯社報導，在第一階段安置計畫中接納僅約1000多名阿富汗公民的州，包括了馬里蘭州、密西根州、維吉尼亞州、密蘇里州、紐約州、喬治亞州、北卡羅萊納州、佛羅里達州。

阿拉巴馬州、阿肯色州、德拉瓦州、路易西安那州、密西西比州、蒙大拿州、北達科他州等，接納阿富汗公民人數則都低於100人，其中阿拉巴馬州、密西西比州接納人數都為個位數。

夏威夷州、懷俄明州、西維吉尼亞州 、南達科他州等，目前在第一階段安置計畫裡排訂的阿富汗難民接納人數都是零。

報導指出，安置計畫當中的3萬7000名阿富汗公民，將透過先前已在美國落腳的阿富汗人在各地社區安頓。

哥倫比亞廣播公司報導，截至15日上午為止，在美國本土八個美軍基地裡暫住、正在等候移民作業批准及麻疹、新冠疫苗施打的阿富汗難民共計約有5萬3000人；分布於德國、西班牙、義大利、阿拉伯聯合大公國、卡達等地等候移民手續及安全背景調查的阿富汗難民，共計則有1萬2000人。