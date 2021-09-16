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CNN：五位參議員是否爭取連任 牽動參院政治版圖

記者顏伶如／綜合報導
期中選舉仍有一年多，幾位重量級國會議員如今都未決定是否角逐連任。圖為國會山莊。(美聯社)
期中選舉仍有一年多，幾位重量級國會議員如今都未決定是否角逐連任。圖為國會山莊。(美聯社)

距離期中選舉仍有一年多，包括參議院共和黨黨鞭、南達科他州聯邦參議員熊恩(John Thune)在內的幾位重量級國會議員，如今都為是否角逐連任陷入沉思。經常被前總統川普點名檢討的共和黨阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)，對於是否爭取連任迄今也未表明。民主黨方面，在參院擁有46年資歷、根據憲法排名總統繼任人選第三順位的兼任參院議長李希(Patrick Leahy)則說，等到冬季過後才會決定是否繼續參選佛蒙特州聯邦參議員。

有線電視新聞網(CNN)16日報導分析，包括熊恩、李希、穆考斯基、共和黨愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)、共和黨威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)在內等參院要角，是否將連任參議員，如今都成未知數。

將於17日屆滿88歲的葛拉斯理，是現任共和黨參議員當中任期最久的，也是參院司法委員會最資深的共和黨籍成員。他表示，越來越多愛阿華州選民鼓勵他角逐連任，原本打算在擔任參議員屆滿40周年之際有重大宣布，現在已決定提前發表聲明。

李希則說，對於是否爭取連任，將在今年冬季去雪鞋健行(snow-shoeing)及越野滑雪(cross-country skiing)之後，才做決定。

強生日前表示，對於明年是否爭取「三連霸」參議員任期，短期之內還不會有決定。

CNN報導指出，黨團高層現正密切注意這五位參議員對於政治生涯的規畫，因為他們的去留可能牽動參院政治版圖，攸關參院多數席次鹿死誰手，也可能在黨團內部引發權力角力。在五位參議員的席次當中，強生的席次則是最可能在2022年期中選舉出現翻盤的一席，五位參議員當中不管是誰宣布退休，都將引來黨內人士爭相較勁，也讓參院重要職務出現空缺。

60歲的熊恩如果此時決定退休，將失去排在第一順位成為參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)接班人的機會。他說：「很明顯的，有機會成為黨團領導，當然是考量因素之一。可是還有許多其他因素，我已經做了25年，必須衡量家庭因素以及個人因素。」

他說：「很顯然的，這是一個可以做出改變的地方，這就是大家願意效力的原因。」

被問到心中最掙扎的是什麼，熊恩則說：「這是長達六年的承諾。」他說，會與妻子商量之後，今秋做出最後決定。

報導指出，強生採行作風大膽、頗具爭議的路線，並與川普密切結盟，共和黨內部對於強生是否適合繼續代表共和黨參加參議員選舉，意見分歧。倘若強生決定不再參選，共和黨初選將有一番激烈廝殺，川普則勸強生爭取連任。

66歲的強生本周稍早接受CNN訪問時說，對於是否角逐連任，並沒有受到壓力的感受，回顧2020年時，他就拖到當年5月才宣布要參加11月舉行的期中選舉。強生說：「我只是還沒決定，還有很多時間。」

參議員 共和黨 參院

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