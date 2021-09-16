麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

在新墨西哥安置阿富汗難民的基地，一位士兵在整理捐贈物品。(美聯社)

今年8月在美軍協助下撤離阿富汗 的民眾，迄今仍有成千上萬暫時安置於美國 國內或海外的美軍基地等候安置。紐約時報 報導，由於爆發麻疹疫情，阿富汗民眾必須排隊等候檢疫，還需通過安全檢查，造成作業程序耽擱。

報導指出，從喀布爾機場撤離的阿富汗民眾當中，發生人數不多但令美方衛生主管機關感到憂心的麻疹疫情，導致安置阿富汗人的班機因此延誤。衛生機關忙著隔離麻疹案例，並為抵達美國的阿富汗民眾施打包括麻疹疫苗及新冠疫苗等。

紐約時報報導，截至14日為止，從阿富汗撤離的6萬4000名阿富汗人已經抵達美國，將近4萬9000人暫住八個美軍基地等候安置，另外萬餘人則在德國等地的美軍海外基地。

曾為美軍擔任翻譯的達韋西(Milad Darwesh)受訪時說，申請美簽已經等待兩年。他說：「這裡真好。我們現在有自己的房間了。」

達韋西與妻子兒女從喀布爾撤離後先在杜哈(Doha)停留，後來轉往義大利某基地暫住機場停機棚，11日終於抵達新澤西州的麥奎爾-狄西-雷克赫斯特聯合基地(Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst)，基地裡目前暫住8000名阿富汗人。

對於仍有大批阿富汗人住在海外地區的美軍基地，國防部發言人柯比(John Kirby)15日說，因為發生麻疹疫情的關係，接駁阿富汗人的班機已暫時停飛。他說：「現在所有人都沒辦法前往他處，但我們的目標一直是希望盡快行動。我們了解這些民眾及家庭都期盼能夠好好過日子。」

紐約時報報導，在美國國內的美軍基地，總共出現7個麻疹案例，根據10日的政府內部統計數字更新，從喀布爾撤離的阿富汗人當中，出現新冠病毒確診案例的人數極少。根據規定，即將在美國居住的阿富汗公民，必須完成多種疫苗接種，報導指出，目前阿富汗民眾直接在美軍基地接種疫苗。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)15日說，行政部門正設法讓阿富汗民眾盡快離開美軍基地，「我們正在迅速且有效率的處理當中」。