紐時：紐森政治行情高過罷免前 應著手處理遊民危機

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)。美聯社

民主黨籍加州 州長紐森 (Gavin Newsom)通過罷免投票考驗之後，政治行情水漲船高。紐約時報 分析，對於加州長年無法解決的遊民人數龐大、住屋短缺問題，紐森如今擁有比以往更寬裕的斡旋空間，應該著手解決遊民危機。

加州房價中位數(median home price)超過80萬元，租屋開銷位居全美負擔最重的幾州。根據統計，加州每天晚上約有10萬人露宿街頭或以車為家。這次罷免投票中角逐州長的幾位主要候選人，對於加州遊民問題嚴重必須解決，都有共識。

紐約時報報導，對於加州遊民問題，紐森已經談了三年，遊民問題為加州帶來3億元預算負擔，紐森通過罷免投票考驗之後，接下來可以把注意力集中在住屋問題上。

聯邦政府在疫情期間頒布避免讓租屋族流落街頭的禁止逼遷令(eviction moratorium)，紐森則在聯邦命令到期之後在加州延長效期，同時將州政府預算剩餘款及各種不同疫情紓困款項用來補助遊民安置計畫，例如將旅館暫時改為遊民收容中心。

報導指出，但整體而言，加州住房出現供需失衡問題，仍是全美各州當中最困難的幾州之一，中產收入家庭幾乎買不起房子，每四戶租屋家庭當中就有一戶逾半數收入都用來繳房租。

都市發展專家、經濟學者及兩黨政治人物長久以來都曾建議，州政府應該運用權力，為各地城市解決住房不足的問題，因為位於郊區的地方政府缺乏處理問題的誘因，畢竟身為屋主的民眾樂見房價只升不降。

加州居民對於生活開銷昂貴以及遊民在公路路旁、公園或海灘搭帳篷而居的景觀早就頗有微詞，但許多民眾對於社區裡打算興建哪些設施，一直持有保護心理。紐森2018年參加州長選舉時，喊出「住房馬歇爾計畫」(Marshall Plan for housing)，承諾要在2025年前提供350萬個新住宅單位，但上台之後卻遭遇執行困難，共和黨市長候選人艾德(Larry Elder)在罷免選舉中就以這點做為攻擊訴求。報導分析，加州每年核發住屋執照僅約10萬份，紐森競選期間喊出的計畫，換算起來大約耗時35年才能落實，彷彿不可能的任務。

報導指出，數十年的時間累積，讓加州住房短缺問題演變成嚴重危機，政治人物的華麗言詞與壯觀數據的承諾雖然是不錯的競選口號，但當選之後面對真實存在的問題，還是必須按部就班耐心解決。