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又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

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又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

記者顏伶如／綜合報導
保守派廣播節目主持人、丹佛聖經教會(Denver Bible Church)牧師恩亞特(Robert
保守派廣播節目主持人、丹佛聖經教會(Denver Bible Church)牧師恩亞特(Robert "Bob" Enyart)。圖截取自Bob Enyart YouTube頻道

保守派廣播節目主持人、丹佛聖經教會(Denver Bible Church)牧師恩亞特(Robert "Bob" Enyart)長久以來反對新冠疫苗，感染新冠病毒之後，13日因併發症過世，享壽62歲。恩亞特的廣播節目共同主持人威廉斯(Fred Williams)，在社群網站證實了恩亞特的死訊。

恩亞特長期以來在節目中傳播反對新冠疫苗、反對戴口罩規定等看法。恩亞特為科羅拉多州丹佛市(Denver)丹佛聖經教會牧師，在節目中也常提到反對墮胎。

威廉斯13日在臉書發文寫道：「僅以極度沉痛心情宣布，我的摯友兼真實科學廣播電台(Real Science Radio)共同主持人，與新冠病毒病魔對抗之後，撒手人寰。」

威廉斯指出，恩亞特是「很聰明」，「毫無疑問是我所認識最睿智的人」。

2020年10月，恩亞特因為反對科羅拉多州的戴口罩及人數控制等防疫規定而向州政府提告，結果獲法院裁定勝訴。判決出爐後，恩亞特接受有線電視新聞網(CNN)電話訪問時說：「我們有權利，甚至有義務敬拜上帝，這是不應該受到政府干預的。」

今年8月，恩亞特主持廣播節目的網站上貼出聲明指出，恩亞特與妻子雪洛兒‧梅恩斯(Cheryl Mayns)都堅決拒絕接種輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)或嬌生(Johnson & Johnson)疫苗。

在恩亞特之前，幾有數名長期已來戴口罩、反對打疫苗的保守派節目主持人染疫身亡，包括佛州廣播電台主持人法瑞爾(Dick Farrel)、納許維爾廣播電台主持人瓦倫泰(Phil Valentine)；佛州廣播節目主持人柏尼爾(Marc Bernier)。

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