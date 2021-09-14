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費城百年排水系統 雨水廢水同一管 扛不住氣候變遷

編譯林育正／綜合報導
費城地區的排水系統建於20世紀初期，因此無法承受大增的排水量，最近的颶風艾妲，就已是一大警訊。圖為艾妲帶來的豪雨使費城東瀑布社區的街道一片汪洋。(美聯社)
費城地區的排水系統建於20世紀初期，因此無法承受大增的排水量，最近的颶風艾妲，就已是一大警訊。圖為艾妲帶來的豪雨使費城東瀑布社區的街道一片汪洋。(美聯社)

費城地區的排水系統長達135哩，卻建於氣候變遷並非關注焦點的20世紀初期，因此無法承受驟增的排水量；不過排水系統現代化所費不貲，最近的颶風艾妲，就已是一大警訊。

卓克索大學教授蒙塔托(Franco Montalto)表示：「氣候變遷導致淹水頻率增加，雖然一直以來，我們預期會有較嚴重的狀況發生，但現在的衝擊更為極端。」

官員和專家希望來自華府的資金能提供援助，拜登總統提出4兆5000億元基礎建設計畫，其中有560億元補助金和低利貸款，能用來升級與現代化污水和雨水排水系統。

目前費城排水系統最讓人頭痛的問題是，如何改善兩套系統中，較舊且同時處理廢水和雨水的部分。

一般來說建造於1940年代後較為現代的系統，由兩組管線組成。一組直接將廢水輸送至處理廠，另一組將雨水送至水道。不過目前全費城60%區域全由舊系統覆蓋，由同一組管線輸送來自家庭和企業的雨水和廢水，直接送往污水處理廠。

費城地區多數排水系統建造於20至60年代，雖然在雨量較少時能夠正常運作，但碰上暴風雨，系統隨即無法負荷。

德拉瓦河盆地委員會(DRBC)執行長塔碧尼(Steve Tambini)表示：「極端氣候狀況凸顯氣候變遷對於水循環每一個環節的衝擊。」

十年前在聯邦政府命令下，水資源局開啟「綠城市，潔淨水」(Green City, Clean Waters)計畫，預計在25年間投入數十億元安裝「綠色裝置」，幫助緩解27億加侖的豪大雨水量。儘管如此，費城仍不足以抵擋暴風來襲，因此水資源局1月宣布再投入1億的低利貸款，建設初期處理設施。

費城 氣候變遷 貸款

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