台駐美處更名案 美議員建議循序漸進諮詢盟友

美國聯邦眾院外交委員會亞太小組主席貝拉（​Ami Bera）。路透

英國金融時報10日報導，拜登政府考慮將台灣 在美國 的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）；聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera，民主黨）表示，此事應通盤考量，循序漸進，不能只有美國政府決定，盼能跟其他理念相近國家談談。

貝拉14日和亞太小組首席議員夏波（Steve Chabot，共和黨）出席華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的線上活動，討論台灣政策。

談到更名案，貝拉表示，美國當然能討論更名案，不過他認為此事應通盤考量、循序漸進，與其美國單方面決定，希望拜登政府能和其他理念相近國家談談其想法；他不支持一蹴而就，也不願迴避討論。

貝拉表示，不應視此為美國改變作法（change the calculus），美國有一套行之有年、台灣人民及全球均受惠的公式，是北京 改變作法，迫使美國與世界各國反思要如何使台灣人民能持續自己決定其未來。

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對於更名案可能引發的北京反應，貝拉表示，若召回駐美國大使，就是過度反應了，但在看到其他案例後，他不會低估北京對此事會有的過度反應。

北京上月召回駐立陶宛大使，降級雙邊關係以抗議立陶宛同意成立「台灣駐立陶宛代表處」。

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組首席議員夏波。本報系資料照

夏波表示，在台灣議題上，中國不想見到任何涉及主權之事，對於台灣要以「中華台北」為名出席奧運會，他和多數台灣人一樣同感憤怒。

夏波說，幾十年來中國持續霸凌台灣，任何小事都可以讓他們爆炸，他們為難的對象不只台灣，還有美國，可以看到NBA、美國企業和電影業者向中國卑躬屈膝。

夏波舉例，藉由某些舉動展現美國對台灣的信賴，例如，讓AIT處長成為美國代表（the Representative of the United States ）是有道理的，美國應該在這類事情上取得進展，若由參議院同意美國在台協會（AIT）處長任命案，會將其升格為大使位階，諸如此類肯定會激怒中國，但美國無意引發軍事衝突的狀況下，這些事情都很意義且很重要，應該支持。

根據美國憲法規定，美國總統有權決定美國駐外大使人選，但提名案須由參院確認同意，AIT台北辦事處處長為美國派駐台灣實質代表，但據了解，AIT處長一職目前僅由美國國務卿任命，不須參議院同意。