紐時：已完成接種民眾害怕突破感染 設法打補強針

紐時報導，有民眾因為害怕突破性感染，想方設法打補強針。圖為民眾在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

住在加州刁馬市(Del Mar)的55歲婦人艾咪‧皮西昂尼(Amy Piccioni)，去年11月便接種了只需施打一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗 。變種病毒肆虐導致今夏美國 疫情升溫，皮西昂尼7月準備搭機前往外地探視父親之前，自行前往一家華格林(Walgreens)連鎖藥局 分店，聲稱第一次接種新冠疫苗，打了一劑輝瑞(Pfizer)疫苗。她說，藥局人員並未詢問任何問題。

紐約時報報導，數千萬美國民眾持續抗拒打新冠疫苗的同時，人數不多卻持續成長中的另一群人，則自行設法在衛生主管機關正式公告之前，已經提早一步打好補強針。

報導指出，民眾自行打補強針的原因包括，害怕突破感染(breakthrough infections)讓自己或家人生病。這些民眾並不認為自行設法打補強針是占用他人資源，因為新冠疫苗在美國數量龐大，各地藥局也無權把多餘的疫苗轉送給其他有需要的國家。

健康良好，並沒有任何免疫系統問題的民眾，究竟有多少人已經打了補強針，到目前為止缺乏確切統計。不過，自從美國食品及藥物管理局(FDA)上個月授權免疫功能較差民眾可以接種補強針以來，美國疾病管制暨預防中心(CDC)統計指出，從今年8月中旬以來，打了補強針的民眾共計約有180萬。

食藥局代理局長伍考克(Janet Woodcock)呼籲民眾，不要自行設法施打補強針，要等衛生主管機關先行確認安全無虞，且認定有施打必要。

報導指出，對於某些美國民眾來說，政府對於是否應該打補強針說詞反覆，已經感到頗不耐煩，尤其是65歲以上民眾，也就是第一批施打新冠疫苗的年齡族群。

住在威斯康辛州尼納(Neenah)的婦人琳恩‧漢斯利(Lynn Hensley)便說：「坦白講，我不相信政府會憑科學行事。」漢斯利今年7月自行設法打了補強針，時間點剛好在她接種第二劑疫苗的六個月後。

她說：「我已經78歲了，我覺得我是高風險族群。我覺得靠著自行閱讀，就能知道發生了什麼事情，也可以自行做決定。」

今年7月間，漢斯利前往位於威州福克斯河谷(Fox River Valley)地區，由郡政府設立的一處疫苗臨時接種站。她說，接種站人員詢問是否要打第一劑或第二劑疫苗，「我告訴他們我要打第一劑」。

她說：「我的確覺得這麼做有點不好，可是並沒有覺得非常不好。」