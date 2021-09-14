德州心跳法未被攔下 民眾赴保守派大法官家外抗議

德州「心跳法」爭議不斷，約60名支持人工流產選擇權的示威者在保守派大法官卡瓦諾住家外抗議。(美聯社)

德州 「心跳法」爭議不斷，約60名支持人工流產選擇權的示威者在保守派大法官卡瓦諾住家外高喊「我的身體，我的發言權」，抗議最高法院未能攔下這項嚴苛墮胎 法。

儘管美國 最高法院1973年里程碑判例「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）保障了婦女墮胎權，但德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）5月簽署「心跳法案」（heartbeat bill），企圖透過立法限制這項權利。

美國法院通常會擋下限制墮胎權的相關法律，但在前總統川普任命卡瓦諾（Brett Kavanaugh）後，九名大法官以保守派占多數，聯邦最高法院也於9月1日駁回人權團體提出希望能阻止德州「心跳法」的緊急請求。

這場示威在警方嚴密監控下進行，18歲的蓋格（Sophia Geiger）是在卡瓦諾位於鄰近華盛頓特區的馬里蘭州切維契斯（Chevy Chase）住家外的抗議者之一。她說：「我相信最高法院正在侵害我們的權利，而卡瓦諾是其中重大因素。」

蓋格表示，「我們已發起數次女性示威，顯然地，他們沒有收到（我們的）意見，所以現在我們想讓他（卡瓦諾）感受不便。」

「讓華府停擺」（ShutDownDC）團體成員兼示威發起者布羅克（Nadine Bloch）指出，在卡瓦諾住家外抗議是為了「讓我們的聲音被聽見」；她並說，「從布瑞特（卡瓦諾名）開始，我們沒說不會找去任何其他人」。

一名自稱南西（Nancy）的75歲的德州女子說，她已抗爭數十年，在羅訴韋德案後仍保持警惕，「我從60年代開始示威，一生始終支持選擇權，而非墮胎」。

這名女子表示，限制墮胎將大大地影響那些已被社會邊緣化的人，這說法也與人權團體的擔憂相互呼應；她說：「唯一受害的將是窮人，在極多情況中他們也屬少數族群。」

飽受批評的德州「心跳法」於9月1日上路，規定懷孕六周後即不允許墮胎，因強姦或亂倫受孕也不例外。總統拜登則指此法「公然違反」羅訴韋德案所確立受憲法保障的權利。