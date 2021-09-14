中美政黨舉行對話 中方：要關心彼此核心利益與關切

第12屆中美政黨對話13日以視訊方式舉行。圖／取自央視

第12屆中美政黨對話13日至14日以視訊方式舉行，對話由中共 與美國 兩大黨民主黨 與共和黨共同主辦。中方強調，要落實習拜達成的重要共識，強調中美要加強對話，相互尊重與平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切。

據中媒人民網與央視新聞報導，對話期間，中共與美國民主、共和兩黨代表針對「中美關係未來發展前景：政黨的作用」的主題，就中美各自國內形勢及中美關係前景等深入交換看法。

中共中央對外聯絡部部長宋濤13日在會上表示，習拜再度通話，為中美關係指明方向，中美要落實雙方元首達成的共識、加強對話、相向而行，為兩國關係回到穩定發展的正確軌道創造條件。

宋濤指出，中美政黨對話有利於增進兩國溝通理解和相互信任。中方願同美國兩黨一道，充分發揮政黨在國家關係中的政治引領作用，推動雙方在尊重彼此核心利益和重大關切、妥善管控分歧的基礎上，加強協調與合作，為兩國關係穩定發展增添更多積極因素。

美國民主黨代表、民主黨全國委員會前主席、佛蒙特州前州長迪安和共和黨代表、前貿易代表、住房與城市發展部前部長希爾斯等表示，一段時間以來，美中關係經歷了一些艱難時刻，但兩國之間存在許多共同利益，需要更多開展高層次對話，增加信任，推動合作，促進各自國家發展，共同應對全球性挑戰。

14日中美政黨對話舉行了閉幕。中方強調，雙方應落實中國國家主席習近平與美國總統拜登達成的重要共識，堅持相互尊重，平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切，增進相互理解和信任，通過政黨對話等管道，不斷深化交流合作，加強在重大國際和地區問題上的溝通協調，為促進世界和平穩定繁榮作積極貢獻。

美方表示，美中關係對兩國和整個世界都至關重要。當前美中相互競爭明顯增加，但雙方在應對氣候變化、抗擊疫情、復甦經濟、全球熱點問題等方面仍擁有廣泛的共同利益。願繼續通過政黨對話平台就共同關心的問題深入交流探討，促進兩國溝通合作，推動兩國關係積極發展。