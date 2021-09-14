自拍影片說要殺賀錦麗 婦人恐坐5年牢

副總統賀錦麗。(美聯社)

住在佛州邁阿密花園市(Miami Gardens)的39歲護士妮薇安‧菲爾普斯(Niviane Petit Phelps)，在拜登 總統與副總統賀錦麗 剛宣誓就職後沒幾周，在自拍影片當中對著鏡頭說到：「賀錦麗，妳死定了」、「妳沒幾天可活了」。

根據檢方起訴狀，菲爾普斯在影片中聲稱，收到別人給的一筆5萬3000元酬勞，將展開刺殺賀錦麗的行動，「我會把任務完成的」。根據檢方調查，菲爾普斯在一周之內，又陸續發布五支對賀錦麗做出死亡威脅的短片，並透過JPay應用程式把影片傳給正在克羅福特維爾(Crawfordville)瓦庫拉教化所(Wakulla Correctional Institution)坐牢的丈夫。

由於菲爾普斯在六支歷時僅30秒的自拍短片中，都曾揚言要殺害賀錦麗，因此今年4月遭到聯邦檢方以六項對副總統做出死亡威脅罪名起訴。

在非營利醫療組織「傑克森健康系統」(Jackson Health System)擔任護士已有20年資歷的菲爾普斯，因為這起案件而被醫院炒魷魚。

育有三名兒女的菲爾普斯10日已向法院認罪，恐將面臨五年有期徒刑。

菲爾普斯辯護律師薩爾(Scott Saul)對「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)表示，菲爾普斯在影片中的死亡威脅都是說說而已，根本不可能採取具體行動。

薩爾說，菲爾普斯拍攝影片的目的只是為了洩恨，因為生活過得不如意，而且刺殺賀錦麗一事只跟菲爾普斯正在坐牢的丈夫討論過而已。他表示，菲爾普斯已經了解行為錯誤，也展現悔意，願意承擔責任。

華盛頓郵報報導，菲爾普斯接受聯邦探員調查時坦承，揚言殺害賀錦麗的動機是因為她認為賀錦麗父親是牙買加人，母親是印度人，所以不算真正的非洲裔美國 人。

根據法院紀錄，菲爾普斯在今年2月13日便拍下兩支影片，第一支影片裡點名說賀錦麗「妳沒幾天可活了」，第二支影片則提到收到5萬3000元的刺殺賀錦麗酬勞。

菲爾普斯2月20日傳了一張自拍照片給獄中丈夫，照片中她面帶微笑，拿著一把槍站在標靶旁邊。根據檢方調查，相隔數天之後，菲爾普斯申請了隱密攜槍許可證(concealed weapon permit)。

起訴書中寫道，調查人員詢問菲爾普斯，如果執法機關沒有找上門，刺殺計畫是否真的會執行，她回答：「我不知道。」