我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

自拍影片說要殺賀錦麗 婦人恐坐5年牢

記者顏伶如／綜合報導
副總統賀錦麗。(美聯社)
副總統賀錦麗。(美聯社)

住在佛州邁阿密花園市(Miami Gardens)的39歲護士妮薇安‧菲爾普斯(Niviane Petit Phelps)，在拜登總統與副總統賀錦麗剛宣誓就職後沒幾周，在自拍影片當中對著鏡頭說到：「賀錦麗，妳死定了」、「妳沒幾天可活了」。

根據檢方起訴狀，菲爾普斯在影片中聲稱，收到別人給的一筆5萬3000元酬勞，將展開刺殺賀錦麗的行動，「我會把任務完成的」。根據檢方調查，菲爾普斯在一周之內，又陸續發布五支對賀錦麗做出死亡威脅的短片，並透過JPay應用程式把影片傳給正在克羅福特維爾(Crawfordville)瓦庫拉教化所(Wakulla Correctional Institution)坐牢的丈夫。

由於菲爾普斯在六支歷時僅30秒的自拍短片中，都曾揚言要殺害賀錦麗，因此今年4月遭到聯邦檢方以六項對副總統做出死亡威脅罪名起訴。

在非營利醫療組織「傑克森健康系統」(Jackson Health System)擔任護士已有20年資歷的菲爾普斯，因為這起案件而被醫院炒魷魚。

育有三名兒女的菲爾普斯10日已向法院認罪，恐將面臨五年有期徒刑。

菲爾普斯辯護律師薩爾(Scott Saul)對「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)表示，菲爾普斯在影片中的死亡威脅都是說說而已，根本不可能採取具體行動。

薩爾說，菲爾普斯拍攝影片的目的只是為了洩恨，因為生活過得不如意，而且刺殺賀錦麗一事只跟菲爾普斯正在坐牢的丈夫討論過而已。他表示，菲爾普斯已經了解行為錯誤，也展現悔意，願意承擔責任。

華盛頓郵報報導，菲爾普斯接受聯邦探員調查時坦承，揚言殺害賀錦麗的動機是因為她認為賀錦麗父親是牙買加人，母親是印度人，所以不算真正的非洲裔美國人。

根據法院紀錄，菲爾普斯在今年2月13日便拍下兩支影片，第一支影片裡點名說賀錦麗「妳沒幾天可活了」，第二支影片則提到收到5萬3000元的刺殺賀錦麗酬勞。

菲爾普斯2月20日傳了一張自拍照片給獄中丈夫，照片中她面帶微笑，拿著一把槍站在標靶旁邊。根據檢方調查，相隔數天之後，菲爾普斯申請了隱密攜槍許可證(concealed weapon permit)。

起訴書中寫道，調查人員詢問菲爾普斯，如果執法機關沒有找上門，刺殺計畫是否真的會執行，她回答：「我不知道。」

賀錦麗 拜登 美國

上一則

愛達荷新冠病患跨州轉診 華盛頓州醫療系統負荷重

下一則

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

延伸閱讀

王毅訪新加坡 星外長歡迎中國加入CPTPP意願

王毅訪新加坡 星外長歡迎中國加入CPTPP意願

金山人語／紐森放眼2024總統選舉

金山人語／紐森放眼2024總統選舉
反亞裔仇恨 拜登、賀錦麗會見社區13領袖

反亞裔仇恨 拜登、賀錦麗會見社區13領袖
賀錦麗前腳走 王毅後腳到越南 疫苗伴手禮成焦點

賀錦麗前腳走 王毅後腳到越南 疫苗伴手禮成焦點

熱門新聞

Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張照片被稱為「墜落的男子」(Falling Man)。(美聯社)

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

2021-09-09 14:58
中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
巴里克(Ralph Baric's Lab)在北卡大學所帶領的實驗室，被中國媒體指為新官病毒源頭。(北卡大學官網)

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

2021-09-07 20:00
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
已退休美利堅航空公司櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問。(截取自ABC News)

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

2021-09-10 09:08

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況