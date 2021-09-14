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愛達荷新冠病患跨州轉診 華盛頓州醫療系統負荷重

記者顏伶如／綜合報導
圖為愛達荷州一處醫療中心在照顧染疫患者。(美聯社)
圖為愛達荷州一處醫療中心在照顧染疫患者。(美聯社)

愛達荷州近幾周來由於疫情升溫，醫院病床飽和，頻頻向隔壁的華盛頓州求助，將染疫重症患者跨州轉診。然而，華州醫療系統已經自顧不暇，染疫患者塞爆醫院，導致腦瘤患者開刀延期，急診室人滿為患，護士值班彷彿鐵人行程。

華盛頓州斯波坎(Spokane)的普羅維登斯聖心醫療中心(Providence Sacred Heart Medical Center)與鄰州愛達荷州州界相距僅約20哩。愛達荷州近來由於確診案例迅速增加，當地醫療系統已經難以負荷，普羅維登斯聖心醫療中心便常常收到愛州醫院的求助電話。

普羅維登斯聖心醫療中心醫療長葛茲(Daniel Getz)接受紐約時報訪問時說：「他們那邊確診案例一路增加，我們這邊也接到來自愛達荷州北部越來越多求助電話。」

面對新冠疫情，兩州的因應措施截然不同。華盛頓州要求州民室外群聚也要戴口罩，學生在學校與確診案例接觸過，就必須自我隔離，州政府也下令許多行業員工必須接種新冠疫苗。但在州界另一邊的愛達荷州，這些防疫規定都不存在。

華盛頓州醫院協會(Washington State Hospital Association)主席兼執行長凱西‧沙爾(Cassie Sauer)指出：「這很可笑」。她說：「如果你自己的醫療系統被壓垮了，但你卻不願意馬上發布要求戴口罩的命令，真是匪夷所思。他們應該盡一切所能全力對抗疫情才是。」

由於愛達荷州北部地區醫療系統已經飽和，上周採行緊急措施，對於醫療資源進行分配制，某些病患的就診或開刀因此延期。

若與2020年12月的前一波疫情高峰相比，如今愛達荷州染疫住院患者比當時多出600名，大約增加20%。統計顯示，愛達荷州只有40%居民已經完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗，在全美各州排名落後，華盛頓州則有61%居民已完成接種，在全美各州當中排名前段。

民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)上周表示：「我們當然希望在愛達荷州政府任職的朋友能做多一點事情，保護愛州州民的健康，因為他們的危機如今已經演變成我們的燙手山芋。」

英斯利說，呼籲愛達荷州民眾採取某些安全措施，包括戴口罩等，「就像我們在華盛頓州做的一樣，希望我們兩州都能讓可怕的疫情降下來」。

愛達荷州 華盛頓州 疫情

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