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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

美國會展開阿富汗撤離行動聽證 布林肯將2度作證

中央社華盛頓13日綜合外電報導
針對美國撤軍阿富汗，美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）本周將2度在國會作證。美聯社
針對美國撤軍阿富汗，美國國務卿布林肯（Antony Blinken，圖）本周將2度在國會作證。美聯社

針對美國撤軍阿富汗，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周將2度在國會作證。美國國會議員將展開一系列預料高強度的聽證會，質問美國最長戰役為何如此混亂結束。

路透社報導，阿富汗民兵組織神學士（Taliban，另譯塔利班）8月閃電取得勝利奪下政權後，無論是美國總統拜登的同僚民主黨國會議員，或反對派共和黨人，都已磨刀霍霍安排聽證會準備提出質問。

布林肯13日將先面對眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）成員，14日則將出席參議院外交委員會（Foreign Relations Committee）聽證會，使他成為神學士接管阿富汗以來，拜登政府第一位公開作證的官員。

鑒於美國在阿富汗20年駐軍結束方式引發強烈指責聲浪，聽證會上必定將砲聲隆隆。一些共和黨議員甚至要求拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）和布林肯通通辭職下台。

一名參院幕僚說：「我們預料這會是一場針鋒相對的聽證會。」

美國國會議員準備了一長串問題清單，準備拷問這名資深外交官，為何美國力挺的阿富汗政府如此不堪一擊，以及拜登政府從阿富汗撤離14萬2000多人的行動又為何如此倉促。

眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）在回覆對聽證會置評的信函中說：「我猜想有很多問題會環繞撤離行動的決策過程，包括白宮為何在我們將美國公民及我們的阿富汗夥伴撤離前，就催促國防部撤軍。」

麥考爾表示，他還想知道為何巴格蘭空軍基地（Bagram Air Base）這類軍事資產沒有保留下來，以及拜登政府為何沒和阿富汗鄰近國家達成偵查與反恐協議。

麥考爾說，他預料有些提問會是關於美國的8月31日撤軍期限屆滿前幾天，喀布爾機場撤離行動究竟發生什麼事。當時在混亂中發生自殺炸彈攻擊，導致13名美軍與數十名阿富汗民眾身亡。

他表示：「我們所有人都想知道，國務院為了實現拜登的承諾，也就是把還在當地的美國公民、持有綠卡的人及我們的阿富汗夥伴及時救出那個國家，究竟做了哪些事。」

民主黨人則說，他們希望聽證會不僅關於拜登上任到喀布爾陷落的這7個月，還包括美國在2001年911恐怖攻擊事件後涉入阿富汗事務以來，經歷兩黨4位總統的整整20年過程。

參院外委會民主黨籍成員墨菲（Chris Murphy）在視訊記者會上表示：「我擔心的是共和黨把聽證會變成一場鬧劇，試圖把20年間在阿富汗犯的錯都推到拜登頭上。」

墨菲同意撤軍決定，認為與其「永遠留下」不如抽身。因此他表示，不希望聽證會聚焦在撤離行動上。

墨菲說：「真正的問題是，我們先前已知道，我們不可能建立一支阿富汗軍隊，以及建立一個在我們離開後還能挺住神學士攻擊的阿富汗政府，但我們為何又在那裡待了10年。」

阿富汗 美國公民 拜登

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