史丹福教授連署 籲政府停止在學界尋找中國間諜

史丹福大學。(美聯社)

多名史丹福大學教授13日發布連署信，要求司法部 停止在美國 大學中尋找中國 間諜。信中強調，過往政策已「偏離目標」，不僅會助長種族偏見，且將導致美國失去學術界領先地位。

由177名史丹福大學（Stanford University）教授署名的公開信指出，美國司法部於2018年啟動所謂「中國行動」（China Initiative），以阻止中國盜竊美國科技，但此後這項計畫「嚴重偏離任務宣稱的目標」。

信件內容稱，司法部的作法「正在損害美國的研究和科技競爭力並助長偏見，偏見又提高了對族裔標籤（racial profiling）的擔憂」。

史丹福大學自然科學院資深副院長兼公開信發起人之一邁克森（Peter Michelson）表示：「我認為，聯邦調查局（FBI）在大多數情況下都會恐嚇學者，調查並審問他們。這種做法對國家有害。」

物理學教授基維森（Steven Kivelson）也說，他之所以參加連署，是因為他看見多名華裔同事因為「中國行動」遭到不友善對待。

美國前能源部長、目前任教於史丹佛大學的諾貝爾物理學獎得主朱棣文（Steven Chu）強調，「中國行動」不僅無助保障美國在科技方面的優勢，甚至可能讓美國失去在科學領域的領先地位。

朱棣文說：「半個世紀以來，我們（指外籍學者）都在替學術界增加人才。美國真的要停止這種作法？」

針對上述批評，司法部發言人洪巴克（Wyn Hornbuckle）回應，拜登政府「致力打擊非法（指中國）政府破壞美國國家安全並損害經濟的行動」。他也坦承，針對亞裔美國人的仇恨犯罪已造成威脅，「我們非常認真看待歧視問題」。

截至目前，司法部已公布至少27件「中國行動」相關案例。有些案例以認罪收場，有些被撤銷，還有部分案件正在進行。

本月9日，田納西州聯邦法院法官才剛以檢方未提供足夠證據，證明被告蓄意欺騙政府為由，宣判1名教授無罪。該名教授遭控在申請國家航空暨太空總署（NASA）研究補助時，隱瞞他與中國的關係。