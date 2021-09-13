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科學家：目前大多數人沒必要打第3劑新冠疫苗

編譯林奇賢／綜合外電
科學家認為，目前多數人還不必打加強劑，要把這些疫苗給尚未接種者，才能發揮最大效益。路透
科學家認為，目前多數人還不必打加強劑，要把這些疫苗給尚未接種者，才能發揮最大效益。路透

一群大咖科學家發表在醫學期刊《刺胳針》的評論文章指出，新冠疫苗在對抗重症方面的效力良好，因此多數人仍不必打加強劑，目前要把疫苗留給尚未接種者，才能發揮最大效益。

彭博資訊報導，這些作者主張，各國政府最好聚焦於未接種疫苗者，並等待更多關於加強劑的資料出爐。這篇文章的共同作者包含Marion Gruber、Philip Krause這兩名美國食品藥物管理局（FDA）專家，以及世界衛生組織（WHO）的Soumya Swaminathan、Mike Ryan等專家。

他們是基於廣泛的現實世界觀察研究、以及疫苗獲授權前的臨床試驗資料而做出的評估：「這些研究都沒有可信的證據指出，新冠疫苗預防重症的保護力出現顯著下滑。此外，若加強劑打得太早，或是打的疫苗種類太過廣泛，也可能帶來其他副作用的風險，」

文章指出，就算接種加強針，最終真能降低民眾隔一段時間後染疫引起重症的風險，若將當前供應的疫苗用在先前還沒打過的人身上，可望拯救更多生命。

這篇文章綜合目前的觀察研究指出，平均而言，新冠疫苗對抗重症的保護力為95%，包含對抗Delta病毒這種傳染力更強的變種病毒，而預防染上任何新冠病毒的保護力逾80%。

疫苗 刺胳針 美國

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