攜槍+2500子彈威脅「爆頭」波洛西 國會暴動男認罪
今年1月6日的國會暴動案再有六人於10日認罪，其中包括一名威脅要透過電視直播向眾院議長波洛西頭部開槍的男子。
現年53歲的梅雷迪思(Cleveland Meredith Jr.)，響應川普總統支持者在網上的號召，計畫從科羅拉多州開車到華府參加在國會前的集會，支持川普指稱選舉詐欺的說法，但中途汽車故障而延誤，到達國會時暴動已經停止。
但他1月7日在下榻的華盛頓西南酒店(Southwest Washington hotel)內向親戚發短信，內文是威脅要在電視鏡頭前用槍打爆波洛西的頭，文末還附上一個紫色惡魔表情符號；不過他從未接近過波洛西。
他的親戚將內文告知其母親及報警，警方之後在旅館找到他，並在他的拖車裡找到一把九毫米自動手槍，2500發子彈及10個彈藥匣。
梅雷迪思在庭上承認上述一切，但他表示透過電視直播對波洛西爆頭只是政治上的誇張說法。
在與檢方達成的認罪協議中，梅雷迪思被控一項通信威脅罪，最高可判監五年，其餘三項涉及武器的控罪獲撤銷；他目前還押，法官定12月判刑。
衝擊國會暴動案共有600多人被檢控，大多數屬輕罪罪名，梅雷迪思是第65名。
另外，兩名來自伊利諾州男子哈里森(Bruce Harrison)及溫格勒(Douglas Wangler)承認在國會大廈內設立糾察線、遊行及示威的輕罪；1月6日當天，他們在國會大廈內逗留了大約20分鐘，其間哈里森拍下了溫格勒揮舞拳頭的視頻，並上傳社媒。
來自俄亥俄州的米勒夫婦(Brandon、Stephanie Miller)承認在國會內遊行罪；據悉他們是從窗戶進入國會大廈，然後在社媒現場直播。
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