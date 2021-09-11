因應德州超嚴墮胎法 Salesforce承諾幫助員工搬走

美國雲端軟體巨擘Salesforce表示，如果員工在德州反墮胎法案生效後，對生育照護問題感到擔憂，將幫助他們調往別州。路透

美國 雲端軟體巨擘Salesforce 10日向數千名員工表示，如果在德州 激進的反墮胎 法案生效後，員工及其家人對生育照護問題感到擔憂，將幫助他們調往別州。

財經媒體CNBC報導，德州5月通過的參議會第八議案（俗稱「德州心跳法」），於本月稍早生效。這項新法規定，除非在醫療緊急情況下，只要醫師能檢測到胚胎心跳，就不得進行人工流產，形同禁止孕婦在妊娠6周後進行墮胎手術，就連性侵或亂倫受孕也不例外，為全美最嚴反墮胎法之一。新法也允許一般民眾對違反規定者提起訴訟。

Salesforce在企業通訊平台Slack告訴員工：「這些是極其私人的議題，直接影響我們許多人，特別是女性。做為一家公司，我們將與公司和各地所有女性站在一起，如果你對你居住州的生育照護管道有疑慮，公司將幫助你及直系親屬重新安置。」

Salesforce執行長Marc Benioff也在推特上分享CNBC這篇報導，並說：「夥伴家人們，如果你想離開，我們會幫助你搬離德州。你的選擇。」

Salesforce採取此一措施，正值許多科技業員工在新冠疫情期間採取居家辦公模式，並重新評估他們的生活形式。Marc Benioff曾在6月表示，他預期逾半數員工大多數時間或將一直在家工作。

科技業目前普遍對「德州心跳法」保持沉默，但叫車巨頭Lyft和Uber都已宣布，若任何女性司機因為墮胎而被控告，將幫忙支付法律費用，交友應用程式（App）Bumble也設立基金，以幫助德州尋求墮胎的婦女。