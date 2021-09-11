911事件20周年 拜登親訪三個事故現場紀念

美國前總統柯林頓（左起）和夫人希拉蕊、前總統歐巴馬和夫人蜜雪兒、現任總統拜登和夫人吉兒、紐約前市長彭博，11日在紐約世貿雙塔遺址參加911事件20周年紀念儀式。（Getty Images）

11日是美國 本土死亡人數最多的恐怖攻擊911事件20周年，美國總統拜登 、第一夫人吉兒前往三處事故現場紐約 、五角大廈和賓州，紀念這場悲劇。

2001年9月11日，凱達組織恐怖分子劫持4架客機，其中兩架衝撞紐約世界貿易中心雙子星大樓，奪走近3千條人命；第3架飛機攻擊維吉尼亞州阿靈頓五角大廈；第4架飛機據說準備襲擊美國國會大廈或白宮，但機上乘客和機組員群起試圖奪回飛機控制權，最終墜毀於賓州姍克斯維爾 。

紐約和五角大廈的紀念儀式包括獻花圈和默哀，參加者大多是罹難者遺屬。拜登不在儀式中致詞，而是在10日發布6分鐘預錄影片。

拜登在影片中說：「對我來說，這是911事件最重要的教訓，在我們最脆弱的時刻，在一切讓我們具有人性的來回拉扯中，在為美國魂所做的征戰中，團結是我們最大的力量。」

(影音來源：AP YouTube頻道)

他說：「團結並不意味我們必須認同一樣的事，但我們得對彼此及這個國家有基本的尊重和信念。」

美國前總統歐巴馬和柯林頓參加紐約紀念儀式。上任不到9個月就發生911事件的前總統小布希，則造訪賓州聯合航空93號國家紀念館並發表主題演說。現任副總統賀錦麗也到訪。紀念館位於姍克斯維爾北方3.2公里處。

美國前總統川普是美國仍在世的前總統中，除了卡特之外，唯一不參加官方紀念典禮的。卡特現年96歲。川普選在拜登離開之後造訪世貿雙塔遺址。拜登參加當地時間11日早上8點30分開始的世貿雙塔儀式，10點左右離開前往賓州，川普則在下午1點30分左右抵達。

在紐約，2983名罹難者家屬在上午舉行的儀式中朗讀罹難者名字。這場典禮共默哀6次，默哀時間點是每架被劫持的客機撞上世貿大樓雙塔、五角大廈和墜毀在賓州的時候，以及世貿雙塔倒塌時。

紐約各處宗教場所在上午8點46分、也就是第一架被劫客機撞上世貿北塔時，全都響起鐘聲。

紀念聯合航空93號班機墜機罹難者的儀式，上午9點45分在93號國家紀念館舉行。

上午10點零三分，也就是93號班機墜毀在田地時，當年英勇制伏劫機犯、不讓恐佈分子攻擊白宮或國會大廈的40名乘客和機組員名字被朗讀出來，鐘聲悠揚響起，花圈沿著刻有罹難者姓名的白色大理石牆擺放。