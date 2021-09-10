世界OnAir／911倖存中國人 陳思進：這件事該翻篇了

前華爾街美銀證券副總裁陳思進(左上小圖)說，911對他是「壞事變好事」，讓他提前20年實現了作家夢。(圖片合成，取自美聯社)

今年適逢911事件20周年，許多當年的人事物再度浮上檯面，勾起人們傷痛記憶。身為當年倖存的一位中國人，前華爾街美銀證券副總裁、財經作家陳思進說，911對他是「壞事變好事」，讓他提前20年實現了作家夢。在與死神擦肩而過之後，他把911當作為第二個生日，他說，20年也算長大成人，就像在美國 進大學就該離開家，「這件事也該翻篇了、over了」。

20年前9月11日當天上午8點46分，世貿中心北塔首遭恐怖攻擊，剛到辦公室不久的陳思進，一開始以為「背後被人撞了一下」，正困惑不知是誰開的玩笑，後來感覺大樓震動了一下，十幾位同事立刻呼喊著快撤離。陳思進說，1993年該棟大樓下曾發生大爆炸，常做防災演練，大家以為又出事了，便即刻採取行動。

回憶逃離現場的過程，陳思進記得每一個細節。他說，遭撞擊的是北塔93層，從85層開始燃燒，當時電梯停止運作，因為大樓變形，通往樓梯的門也打不開，幸好內部有座電扶梯通往78層紐約港務局辦公室；到了那裡現場已聚集約兩三百人，但樓梯的門同樣無法開啟。幾位人高馬大的壯漢合力撞開了門，其中一位是陳思進同事Dan，他在逃至一樓接受媒體訪問時，一抬手才發現自己肩胛骨全都碎了。

陳思進說，當他走出大樓，眼前的天全都變了，一片霧茫茫，他依指示往北邊一座橋跑去，兩三分鐘後聽見背後的人驚叫，一回頭看到逃出的那棟樓「像巧克力融化一樣倒下」，崩塌建築捲起的煙塵像海嘯一樣滾滾而來。陳思進永遠記得在奔跑時眼鏡掉了，有一位好心的亞裔還撿了起來送還給他。

陳思進一直跑到華埠才與妻子聯絡上，等到下午地鐵 通了，才回到布魯克林家中。他說，地鐵上的人們都驚魂未定，但不只是那一天，整整一個月他都是驚魂未定，整個人恍恍惚惚，處於半夢半醒之間。他形容那種「不知是在夢裡、還是在現實中」的情形，就像莊子所說，「不知是我夢見蝴蝶，還是蝴蝶夢見了我」，只希望醒來一切都是場噩夢。

911事發地點Ground Zero，隔年陳思進曾前往憑弔，他說新的辦公室距那裡約10-15分鐘路程，但一路從晴天變成陰霾、下著雨。「I can feel something!」陳思進說，他的感受是陰氣沉沉，因為有近三千名冤魂在那裡徘徊。即使再回舊址，他也沒進入過紀念館，只在外面找到一位罹難的朋友王維兵的名字，感慨當時若晚兩三分鐘，自己的名字也會在上面。

「人不一定會有明天，想做甚麼事情就立刻去做了」，911後陳思進開始恢復中文寫作，他表示，從小的作家夢因出國念書而中斷，為融入主流社會，他勤學英文，主修電腦的他還想到紐約大學 修金融、物理，計畫賺到財務自由、退休後再開始寫作。如今他總共出版了36本書、最高紀錄同時在各媒體開闢了12個專欄，小說也被買下版權準備開拍電影。

總結911對他的影響，陳思進說，一開始的幾年常接受採訪，在敘述時「有我」，盡情宣洩負面的情緒，也會作惡夢，每次都從夢中驚醒；現在雖然還是會作夢，但有如上帝視角，已經「無我」。他說，911這個重大事件對他是悲劇，對整個社會也是悲劇；但對個人來說，悲劇也可能轉變為好事，他就是最典型的例子。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到20年前在世貿中心辦公室親身經歷911恐怖攻擊的陳思進，聊聊當時的驚恐心情以及日後人生的種種轉變。陳思進目前已遷居多倫多，專心從事寫作，遠離美國這片傷心地。

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