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朱利安尼生意夥伴遭控唆使外國人提供選舉獻金 已認罪

記者顏伶如／綜合報導
圖為佛魯曼(Igor Fruman)10日向紐約聯邦法院。美聯社
圖為佛魯曼(Igor Fruman)10日向紐約聯邦法院。美聯社

前任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)生意夥伴佛魯曼(Igor Fruman)遭控唆使外國人提供選舉獻金，10日向紐約聯邦法院認罪。56歲的佛魯曼面臨最高5年有期徒刑。美國有線電視新聞網(CNN)報導，佛魯曼的認罪協議並不包括與聯邦政府合作及協助調查。

由於與朱利安尼擁有生意關係，佛魯曼與另一名事業夥伴帕爾納斯(Lev Parnas)雙雙成為聯邦檢察官調查對象，涉嫌洗錢、妨礙司法、違反選舉獻金法等。

佛魯曼與帕爾納斯最早是在2019年10月間遭到違反選舉獻金法罪名起訴。美國聯邦法律規定，外國資金不得流入聯邦及各州選舉，但調查人員發現佛魯曼與帕爾納斯不但密謀犯法，還作偽證、提供假資料給聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)。當時兩人都辯稱無罪。

2020年9月，聯邦檢察官對佛魯曼與帕爾納斯追加起訴罪名，當時媒體報導傳出檢方刻意對兩名被告施壓，設法逼迫兩人與檢方合作。不過，佛魯曼與帕爾納斯對於遭控罪名一概辯稱清白。

佛魯曼10日向紐約聯邦法院法官指出，兩年前想開公司經營大麻生意，希望在娛樂大麻已合法化的幾州申請營業執照，當時曾與一名有興趣投資的外籍人士接洽。佛魯曼說，曾把一份名單提供給這名外籍投資客，名單上有著打算做生意的幾州政治人物名單，做為政治捐款的參考。

他說，這份名單後來被調查人員認定是唆使外籍人士提供選舉獻金的證據，「對於我的行為深感後悔，我向法院道歉」。

報導指出，佛魯曼與帕爾納斯遭到聯邦起訴之前，都曾聲稱與前總統川普交情甚篤，但川普面對媒體詢問時則說不認識兩人。

2019年，佛魯曼與帕爾納斯曾協助朱利安尼在烏克蘭搜集當時民主黨總統候選人拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)任職烏克蘭天然氣公司Burisma董事會的黑資料。

川普 杭特‧拜登 美國

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