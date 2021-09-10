川普談臉書停權開砲：CEO查克柏格曾來白宮拍我馬屁

美國前總統川普。美聯社

英國每日郵報報導，美國前總統川普 川普9日晚間接受福斯新聞網節目主持人古特菲德訪談，談及他被臉書 （Facebook）、推特 （Twitter）等社交媒體停權，開砲稱臉書創辦人兼執行長查克柏格(Ｍark Zuckerberg)曾在他當總統期間，來白宮拍他馬屁（kiss his ass）。

川普曾是這些社交媒體多產用戶，但他在今年1月國會暴亂後，因違反平台內容政策而被停權。他告訴古特菲德：「我們正對推特、臉書和谷歌（Google）提出訴訟。我們正在對他們全部提起訴訟，這是場集體訴訟。如果有任何人想加入，請加入我們。」

他補充，「這些人都令人作嘔」。川普還直接點名臉書執行長查克柏格稱：「他曾來白宮拍我馬屁（kiss my ass）。而我當時說，『喔！真不錯，我讓臉書的執行長和他可愛的妻子來訪』。他們拜訪白宮並和我共進晚餐。然後，你們就看到了，之後他們又是怎麼對待我和共和黨人的，阻止這些人使用臉書。這有點瘋狂，但這就是這個世界運作的方式。」

川普也砲轟推特，聲稱他幫這個平台運作成功。他宣稱：「你知道我12年前用推特時，它是個失敗作。它之後變得成功，很多人都說這跟我有很大的關係。他們將我停權時，當時我的帳戶有超過1億人追蹤，如果再加上臉書和其他社交媒體帳戶，那就共有超過2億人追蹤我。這非常多，而他們一夜間把2億追蹤是化為烏有。」