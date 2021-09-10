我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

前白宮發言人葛瑞珊將出爆料書 踢爆川普白宮內幕

報告：911反恐戰爭 讓微軟等科技巨頭荷包滿滿

中央社華盛頓10日綜合外電報導
圖為五角大廈。路透
圖為五角大廈。路透

911恐怖攻擊事件即將迎來20周年，3個組織發布聯合報告顯示，自從美國展開所謂「反恐戰爭」，美國國防部等政府機構和亞馬遜微軟等科技巨頭簽訂的合約，讓它們大發利市。

根據9日發布的「科技巨頭販賣戰爭」（Big Tech Sells War）報告，從2004年起，亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）與推特（Twitter）等科技巨頭簽訂的政府合約呈現爆發式成長。

報告指出，這些公司簽訂的政府合約「主要都是與反恐戰爭有關的機構」。「從2004年到今天，聯邦政府向這些科技巨頭購買了許多服務，尤其是五角大廈和國土安全部。」

從2001年起，由於國防產業朝數位化發展，美國軍方與情報機構對雲端運算與GPS軟體的需求劇增。

倡議團體種族與經濟行動中心（Action Center on Race and the Economy, ACRE）、LittleSis和MPower Change發布的聯合報告顯示，從2004年起，光是美國國防部和科技巨頭簽訂的合約價值就高達438億美元。

報告稱，對科技公司花費最鉅額的前5名政府機構，有4個以外交政策為核心，或直接與全球反恐戰爭有關。

報告指出，亞馬遜和微軟近幾年尤其領先其他科技公司，當中亞馬遜在2019年的聯邦與轉包合約數，幾乎是2015年的5倍，微軟則更多，高達8倍。

報告表示，微軟在前美國總統川普執政期間，國防合約數目飛躍成長，在2016年到2018年期間增為6倍。

而在近幾年，與「傳統」軍事與國防承包商雷神公司（Raytheon）和諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）等簽署的合約反而減少。

法新社聯繫5大科技巨頭要求置評，尚未獲得回應。

美國 微軟 亞馬遜

上一則

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
亞馬遜搶人下重本 為兼職時薪人員付「4年大學學費」

亞馬遜搶人下重本 為兼職時薪人員付「4年大學學費」
疫情充滿不確定性 微軟「無限期」延後重返辦公室

疫情充滿不確定性 微軟「無限期」延後重返辦公室
微軟10月5日起正式推出Win 11 符合條件PC可免費升級

微軟10月5日起正式推出Win 11 符合條件PC可免費升級

熱門新聞

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

2021-09-06 21:34
Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

2021-09-05 22:04
今年勞工節的新冠肺炎確診數為去年同期4倍多，死亡數逼近去年兩倍；圖為3日在邁阿密國際機場，大批遊客準備搭機前往國外或其他州度假。(Getty Images)

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

2021-09-06 23:03

超人氣

更多 >
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫