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協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

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協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

記者顏伶如／綜合報導
已退休美利堅航空公司櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問。(截取自ABC News)
已退休美利堅航空公司櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問。(截取自ABC News)

2001年9月11日當天，一對兄弟檔乘客來到杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)美利堅航空公司(American Airlines)櫃台，在前往洛杉磯的77號班機(Flight 77)出發前最後時刻搭上飛機。後來這架班機在恐攻事件中撞擊五角大廈。當初協助兩名恐怖份子搭機的櫃台人員，20年來充滿自責。

已退休美利堅航空公司櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問時說，911事件發生當天，兩名男子匆匆來到機場櫃台，看似迷路。

(影音來源：ABC News YouTube頻道)

這兩名男子是兄弟檔賽勒姆‧艾爾哈茲米朗德(Salem Al-Hazmiand)及納瓦夫‧艾爾哈茲米朗德(Nawaf Al-Hazmi)。艾爾克斯說，由於艾爾哈茲米朗德兄弟持有全額購買的頭等艙來回機票，雖然抵達機場時間已經太晚，但他仍盡力協助兩人搭上飛機。

艾爾克斯說，對於自己協助兩名恐怖份子搭機，20年來充滿自責。

回憶當時櫃台的狀況，艾爾克斯說，艾爾哈茲米朗德兄弟來到櫃台前辦理登機手續時，其中一人板著臉，另一人站在後方不斷移動腳步，彷彿踏著舞步，不時環顧四周，「我心裡想著，肯定是從沒坐過飛機的人，對於即將搭機感到興奮」。

他說，詢問兄弟一連串制式安全問題之後，在機票上做了需要額外檢查的註記。

這對兄弟檔搭機之前，艾爾克斯接獲多年好友布斯(MJ Booth)詢問有關前往拉斯維加斯的班機行程，艾爾克斯建議在洛杉磯轉機，因此布斯成為77號航班乘客之一。

艾爾克斯說，不但好友因此坐上這班死亡班機，12日接受聯邦調查局(FBI)探員詢問時，才知道自己協助最後登機的兩名男子就是恐怖份子。

艾爾克斯受訪時說：「我一直怪罪自己，想著當時應該做出不一樣的決定，不要讓這兩人登機，或者應該告知地勤這兩人因為遲到已經趕不上班機。」

機場 洛杉磯 美國

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