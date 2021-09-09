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神學士配合 美撤軍後首架撤離喀布爾班機抵卡達

神學士配合 美撤軍後首架撤離喀布爾班機抵卡達

神學士配合 美撤軍後首架撤離喀布爾班機抵卡達

中央社杜哈9日綜合外電報導
在神學士配合下，一架載送美國公民與其他合法永久居民離開阿富汗的包機，已經平安降落在卡達。(Getty Images)
在神學士配合下，一架載送美國公民與其他合法永久居民離開阿富汗的包機，已經平安降落在卡達。(Getty Images)

白宮國家安全會議（NSC）今天表示，在神學士組織（Taliban，另譯塔利班）配合下，一架載送美國公民與其他合法永久居民離開阿富汗的包機，已經平安降落在卡達，之後這類撤離行動將繼續進行。

路透社報導，白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）透過聲明說：「神學士組織配合促成美國公民與合法永久居民搭乘包機離境…我方與他們交涉進行這項行動時，他們展現出靈活彈性、講求實際與專業。這是正向的第一步。」

根據法新社，大約100名包括美國人在內的乘客，今天飛離阿富汗首都喀布爾（Kabul）的機場，隨後抵達卡達首都杜哈（Doha）。這是美國為首的撤離行動結束以來，第一架載送外國人離開阿富汗的班機。

各國上月剛結束混亂的撤離阿富汗行動，以飛機載走超過12萬人。法新社記者今天目擊乘客陸陸續續在卡達哈馬德國際機場（Hamad International Airport）下機。

熟知行動過程的消息人士告訴法新社，這架卡達航空（Qatar Airways）波音777客機載著「大約113名」乘客，其中包括美國人、加拿大人、德國人與烏克蘭人。所有乘客預計被送往杜哈一處收容阿富汗難民的建築群。現在杜哈已然成為阿富汗難民的主要過境點。

稍早有數名消息人士曾說，機上人數多達200人。

卡達政府之前表示正在跟土耳其合作，好讓喀布爾機場迅速恢復運作，允許人員與援助物資流通。卡達外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）讚許神學士放行這架班機。

卡達近年來扮演神學士組織與國際社會的核心調解人。在神學士重新接管阿富汗後，美國等多個國家都把駐喀布爾使館遷往杜哈。

喀布爾機場，一架載送美國公民與其他合法永久居民離開阿富汗的包機正準備前往卡達。(...
喀布爾機場，一架載送美國公民與其他合法永久居民離開阿富汗的包機正準備前往卡達。(美聯社)

美國公民 阿富汗 神學士

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