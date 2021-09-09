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明州聯邦參議員柯洛布查得乳癌 已接受手術治療

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明州聯邦參議員柯洛布查得乳癌 已接受手術治療

記者顏伶如／綜合報導
明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)9日上午在社群網站Medium發表聲明表示，今年稍早經醫師診斷證實得了乳癌，接受治療後狀況良好。(美聯社)
明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)9日上午在社群網站Medium發表聲明表示，今年稍早經醫師診斷證實得了乳癌，接受治療後狀況良好。(美聯社)

民主黨籍明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)9日上午在社群網站Medium發表聲明表示，今年稍早經醫師診斷證實得了乳癌，接受治療後狀況良好。柯洛布查接受乳癌治療期間剛好遭逢父喪，她的父親吉姆‧柯洛布查(Jim Klobuchar)為明州新聞專欄作家，今年5月過世，享耆壽93歲。

61歲的柯洛布查在聲明中指出，今年2月間，醫師從例行乳房X光攝影(mammogram)當中，發現顯示鈣化的白點，後來她在明尼阿波利斯(Minneapolis)皮波爾乳房健康中心(Piper Breast Center)接受切片檢查，檢查結果證實她得了1A期(Stage 1A)乳癌。

她表示，後來接受手術移除癌症部位，今年5月也完成放射線治療，醫師在8月間檢查後表示，治療效果非常成功。

柯洛布查在聲明中說：「當然，某些時候確實覺得恐懼，畢竟我們一聽到癌症就開始害怕，但現在醫師團隊說，我癌症復發的機率並沒有比一般人來得高。」

根據「紀念斯隆-凱特琳癌症中心」(Memorial Sloan Kettering Cancer Center，MSKCC)，1A期乳癌定義為腫瘤在20毫米以下，屬於侵入性癌症(invasive cancer)的非常早期，雖然癌細胞進入正常的乳房組織，但僅局限於特定的小範圍。

在聲明中，柯洛布查感謝醫療團隊、家人及親朋好友在手術與接受放射治療期間的大力支持。

柯洛布查 癌症 社群網站

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