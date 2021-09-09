川普為女律師海格曼背書 在共和黨初選迎戰錢尼

女律師哈瑞特‧海格曼(Harriet Hageman)將在共和黨內初選挑戰麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的懷俄明州聯邦眾議員席次。(美聯社)

前總統川普 卸任之後能保留多少政治實力，如今又有最新風向球。川普9日發表聲明，為女律師哈瑞特‧海格曼(Harriet Hageman)背書，將在共和黨 內初選挑戰麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的懷俄明州 聯邦眾議員席次。保守派共和黨政治世家出身的麗茲‧錢尼，父親是前總統錢尼(Dick Cheney)，但她經常發言批評川普任內施政，還在川普遭國會彈劾時投下贊成票。

美國有線電視新聞網(CNN)報導分析，川普已將擋下麗茲‧錢尼獲得共和黨提名爭取連任，列為進軍2022年期中選舉的首要目標。

海格曼是到目前為止，川普背書的第四位國會席次參選人，將在共和黨黨內初選與曾在彈劾案中投下贊成票的十名共和黨籍聯邦眾議員對決。

海格曼擔任訴訟律師約有30年資歷，曾為共和黨全國委員會(Republican National Committee)委員。川普在9日聲明中指出：「我強力推薦海格曼出任共和黨懷俄明州聯邦眾議員，她將參加初選，與好戰份子、不忠心的共和黨員麗茲‧錢尼一較高下。」

川普指出，海格曼是土生土長的第四代懷俄明州女兒，擔任律師事業有成，懷俄明州聯邦眾議員辛西亞‧魯米斯(Cynthia Lummis)同樣支持海格曼。

55歲的麗茲‧錢尼9日在推特發回文寫道：「這一句話讓大家有材料可以報導：『放馬過來吧』。」

海格曼競選團隊指出，她將於9日下午在懷州夏延市(Cheyenne)發表參選演說。2018年，海格曼曾爭取共和黨提名，希望角逐懷州州長選舉，但後來未能成功。2013年，麗茲‧錢尼一度考慮轉換跑道，改為參加聯邦參議員選舉，當時海格曼則短暫擔任錢尼競選團隊顧問。

海格曼9日發表聲明指出：「就像許多懷州民眾一樣，當麗茲‧錢尼參選國會議員時，我是支持她的。但是，後來她背叛了懷州，背叛了國家，她也背叛了我。」

在海格曼之前，已有數名共和黨人士投入挑戰錢尼席次的黨內初選，包括懷州州參議員布查德(Anthony Bouchard)、懷州眾議員葛瑞(Chuck Gray)。