我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州聯邦參議員柯洛布查得乳癌 已接受手術治療

Delta病毒蔓延 拜登傳將強制要求聯邦職員打疫苗

川普為女律師海格曼背書 在共和黨初選迎戰錢尼

記者顏伶如／綜合報導
女律師哈瑞特‧海格曼(Harriet Hageman)將在共和黨內初選挑戰麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的懷俄明州聯邦眾議員席次。(美聯社)
女律師哈瑞特‧海格曼(Harriet Hageman)將在共和黨內初選挑戰麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的懷俄明州聯邦眾議員席次。(美聯社)

前總統川普卸任之後能保留多少政治實力，如今又有最新風向球。川普9日發表聲明，為女律師哈瑞特‧海格曼(Harriet Hageman)背書，將在共和黨內初選挑戰麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的懷俄明州聯邦眾議員席次。保守派共和黨政治世家出身的麗茲‧錢尼，父親是前總統錢尼(Dick Cheney)，但她經常發言批評川普任內施政，還在川普遭國會彈劾時投下贊成票。

美國有線電視新聞網(CNN)報導分析，川普已將擋下麗茲‧錢尼獲得共和黨提名爭取連任，列為進軍2022年期中選舉的首要目標。

海格曼是到目前為止，川普背書的第四位國會席次參選人，將在共和黨黨內初選與曾在彈劾案中投下贊成票的十名共和黨籍聯邦眾議員對決。

海格曼擔任訴訟律師約有30年資歷，曾為共和黨全國委員會(Republican National Committee)委員。川普在9日聲明中指出：「我強力推薦海格曼出任共和黨懷俄明州聯邦眾議員，她將參加初選，與好戰份子、不忠心的共和黨員麗茲‧錢尼一較高下。」

川普指出，海格曼是土生土長的第四代懷俄明州女兒，擔任律師事業有成，懷俄明州聯邦眾議員辛西亞‧魯米斯(Cynthia Lummis)同樣支持海格曼。

55歲的麗茲‧錢尼9日在推特發回文寫道：「這一句話讓大家有材料可以報導：『放馬過來吧』。」

海格曼競選團隊指出，她將於9日下午在懷州夏延市(Cheyenne)發表參選演說。2018年，海格曼曾爭取共和黨提名，希望角逐懷州州長選舉，但後來未能成功。2013年，麗茲‧錢尼一度考慮轉換跑道，改為參加聯邦參議員選舉，當時海格曼則短暫擔任錢尼競選團隊顧問。

海格曼9日發表聲明指出：「就像許多懷州民眾一樣，當麗茲‧錢尼參選國會議員時，我是支持她的。但是，後來她背叛了懷州，背叛了國家，她也背叛了我。」

在海格曼之前，已有數名共和黨人士投入挑戰錢尼席次的黨內初選，包括懷州州參議員布查德(Anthony Bouchard)、懷州眾議員葛瑞(Chuck Gray)。

共和黨 川普 懷俄明州

上一則

馬州5斑馬「出逃」逾1周 動物保護局：勿靠近

下一則

明州聯邦參議員柯洛布查得乳癌 已接受手術治療

延伸閱讀

白宮要求辭去空軍學院監事 康威回擊反批拜登應下台

白宮要求辭去空軍學院監事 康威回擊反批拜登應下台
價值觀不同 白宮要求川普任命軍事學院監事辭官

價值觀不同 白宮要求川普任命軍事學院監事辭官
911恐襲20周年 川普佛州主持拳擊賽

911恐襲20周年 川普佛州主持拳擊賽
911恐襲20周年 川普在佛州主持拳擊賽

911恐襲20周年 川普在佛州主持拳擊賽

熱門新聞

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

2021-09-06 21:34
Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

2021-09-05 22:04
今年勞工節的新冠肺炎確診數為去年同期4倍多，死亡數逼近去年兩倍；圖為3日在邁阿密國際機場，大批遊客準備搭機前往國外或其他州度假。(Getty Images)

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

2021-09-06 23:03

超人氣

更多 >
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒
吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片 網瘋傳

吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片 網瘋傳
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇