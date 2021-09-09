賀錦麗前腳走 王毅後腳到越南 疫苗伴手禮成焦點

美國副總統賀錦麗甫結束越南行，越南今宣布，中國國務委員王毅明起也將到訪越南。(美聯社)

繼美國副總統賀錦麗8月底造訪越南 ，越南外交部副發言人段克越今天宣布，中國國務委員王毅 明起訪問越南3天。賀錦麗訪越贈送100萬劑疫苗 ，媒體也關心王毅是否會帶疫苗來。

越南外交部今天舉行例行記者會，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，會議改為線上舉行。越南外交部副發言人段克越（Doan Khac Viet）今天在記者會上主動宣布王毅即將到訪越南的消息。

段克越表示，應越南常務副總理范平明（Pham Binh Minh）及外交部長裴青山（Bui Thanh Son）邀請，中國國務委員、外交部長王毅將於10日至12日正式訪問越南，並出席越中雙邊合作指導委員會第13次會議。

他說，王毅將與范平明共同主持越中雙邊合作指導委員會會議，並與裴青山會談，還將與其他越南高層領導會面。越中將進一步討論推動雙邊關係、合作優勢與具潛力的措施，就共同關注的國際和區域問題交換意見。

段克越表示，越中雙邊合作指導委員會會議是兩國之間的年度會議，會中雙方代表與相關部門將當面討論有關兩國關係的問題與措施，以解決問題與困難，並推動越中兩國關係持續發展。

由於賀錦麗（Kamala Harris）8月底才剛造訪越南3天，並送上100萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗，中國駐越南大使熊波在賀錦麗到訪當晚也表態要捐200萬劑疫苗給越南，王毅此行雖藉參加年度會議之名，仍給外界美中較勁聯想。

鳳凰衛視（Phoenix）在記者會上詢問，中國先前承諾捐贈的200萬劑疫苗是否會在王毅訪問期間運抵。段克越表示，有關200萬劑疫苗與預防COVID-19疫情合作的問題，想必是越中都相當關心且會討論的內容。

越南目前共計批准6款疫苗緊急使用，當中包括中國國藥集團（Sinopharm）疫苗，儘管民間一般對中國疫苗的呼聲不高，但在疫苗不足且疫情肆虐情況下，多個省市已陸續為民眾接種國藥疫苗。