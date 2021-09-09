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反口罩抗議嚴重破壞校園秩序 華州法官發布禁止令

記者顏伶如／綜合報導
由於反對學生戴口罩規定的人士持續抗議，華州法官本周稍早發布禁止令，禁止學校附近的脫序抗議行動。圖為部分支持戴口罩的人士也在校園附近示威。(美聯社)
由於反對學生戴口罩規定的人士持續抗議，華州法官本周稍早發布禁止令，禁止學校附近的脫序抗議行動。圖為部分支持戴口罩的人士也在校園附近示威。(美聯社)

反對學生戴口罩規定的抗議人士，近來出現在全美各地學校門口，舉著海報高喊口號，傳出口角甚至肢體衝突事件。位於華盛頓州溫哥華市(Vancouver)的天景高中(Skyview High School)，日前就因為校門口有示威群眾聚集，導致鄰近兩所學校也一併宣布緊急封鎖校園。華州法官本周稍早發布禁止令，對於學校附近的脫序抗議行動(disruptive protests)，一概禁止。

溫哥華學區(Vancouver School District)指出，反對戴口罩規定的抗議人士2日及3日連續聚集在天景高中門口，有示威者企圖衝入校園，導致天景高中與附近的艾爾基中學(Alki Middle School)、奇諾克小學(Chinook Elementary)都緊急封鎖校園。

華盛頓州克拉克郡高等法院(Clark County Superior Court)法官蘇珊‧克拉克(Suzan Clark)7日發布禁止令，全面禁止校園周邊出現脫序抗議。

溫哥華學區發布新聞稿指出，根據克拉克法官發布的禁止令，任何學區建築物或學區用地的周圍一英哩範圍內，都不能舉行導致教學受到干擾的抗議、集會或聚集。

根據克拉克裁定，只要華州持續發布全州戴口罩規定，禁止令就持續有效。

學區 口罩 華盛頓州

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