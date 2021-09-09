白宮要求辭去空軍學院監事 康威回擊反批拜登應下台

白宮發函要求數名軍事學院監事會成員自行辭職，包括前白宮資深顧問凱莉安‧康威。(路透)

在美國 空軍學院監事會(Air Force Academy Board of Visitors)等軍事學院擔任監事的多名前總統川普 任命成員，近來紛紛接到白宮 來函要求辭職。前白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)8日便在推特分享寫給拜登總統的回信，並在推文中寫道：「總統先生，我不會辭職的，而你才應該下台。」

華盛頓郵報報導，川普政治任命的軍事學院監事會成員共11人。川普任內首位白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)是美國海軍學院監事會(Naval Academy Board of Visitors)成員，前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)為西點軍校(United States Military Academy West Point)監事會成員。

白宮8日證實，已經要求數名川普政府政治任命官員辭去在各個軍事學院監事會職務。白宮表示，這個決策與政治無關，純粹基於是否適任的考量。

8日稍早，川普任內的白宮預算局(Office of Management and Budget，OMB)局長伏特(Russell Vought)在社群網站分享照片，照片內容為白宮來函。信上寫道，伏特若不自行請辭，監事身份將在晚間6時失效。

伏特在推文中寫道，絕對不會被逼退。他也說，監事任期為三年。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)8日答覆媒體詢問時表示，白宮確實發函要求數名軍事學院監事會成員自行辭職。

她說，拜登的目標就像其他總統的目標一樣，都是希望任命有資格的人、與總統價值理念相同的人為民眾服務。

空軍學院監事會是由國會議員及總統任命的成員共同組成，任期三年。華盛頓郵報分析，康威若不自行請辭，下場可能是遭到開除。

史派瑟則在推特發文寫道，拜登不去關注仍受困於阿富汗的美國人民，反而企圖逼退川普政治任命的空軍學院、西點軍校及海軍學院監事。

同樣遭到從軍事學院監事會逼退的川普任命成員還包括陸軍退休上將基恩(Jack Keane)、前五角大廈顧問陸軍退役上校麥克格雷戈(Douglas Macgregor)、美國北方陸軍(United States Army North)前任指揮官史旺(Guy Carleton Swan III)以及西點軍校畢業的時事評論員厄爾班(David Urban)。