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解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

走私美國海洋科技到中國 覃樹人被判2年徒刑

世界新聞網／8日綜合外電報導
擁有美國永久居留權的中國公民覃樹人，2018年被控非法替中國軍事研究機構採購逾10萬以上美國海洋技術，8日被判處兩年徒刑。(取材自LinkedIn)
擁有美國永久居留權的中國公民覃樹人，2018年被控非法替中國軍事研究機構採購逾10萬以上美國海洋技術，8日被判處兩年徒刑。(取材自LinkedIn)

美國法官今天判處中國商人覃樹人（Shuren Qin）兩年徒刑。他先前承認自己為了中國軍方研究機構西北工業大學的利益，非法出口用於反潛作戰的美國海洋科技至中國。

波士頓聯邦地區法院法官卡斯伯（Denise Casper）判處覃樹人兩年徒刑。他承認非法將可以用來監聽水下聲音、被稱做「水中感音器」（hydrophone）的設備出口到中國。

檢方指出，覃樹人在2015至2016年期間，欺騙一家美國供應商，在沒有取得出口許可證的情況下，出口「水中感音器」給中國西北工業大學。

檢方原本尋求判處覃樹人7.5年徒刑，他也必須支付2萬美元罰金。他被捕後迄今已在獄中服刑3個月。

現年44歲的覃樹人使用虛假運送資訊，向美國供應商購買60部可用來監測水下音訊的水下聽音器(hydrophone)，未取得必要出口許可證，將這些海洋器材送至從事軍事研究並參與海底無人機計畫的中國研究所。

覃樹人向中國出口的產品包括無人水下載具(UUV)和機器人船；他在2015年至2018年間曾向中國官方控制的實體提供了800萬元貨物，買家包括中國海軍南海艦隊和海軍潛艇學院。

覃樹人畢業於青島的中國海洋大學，2005年在沿海城市創辦LinkOcean Technologies公司，進口海洋設備。

覃樹人2018年被捕後，以200萬元保釋出獄；他2019年受訪表示從未出售過UUV，只曾向主要是中國的科學研究機構提供過設備，他還說：「我的故事非常悲哀。這種設備就像水一樣；應該限制賣水給軍隊嗎？美國公司出售海洋設備給中國，賺了很多錢。」

中國 美國 波士頓

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