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世衛：COVID-19不可能根除 未來必須與病毒共處

Google：疫情過後 混合工作模式將續存

中央社舊金山8日綜合外電報導
網路科技業巨擘谷歌預期，COVID-19疫情結束後，「混合型」日常工作模式仍會持續。(美聯社)
網路科技業巨擘谷歌預期，COVID-19疫情結束後，「混合型」日常工作模式仍會持續。(美聯社)

網路科技業巨擘谷歌（Google）今天發表企業雲端合作工作軟體工具Google Workspace的加強版，並預期即使COVID-19疫情結束後，「混合型」日常工作模式仍會持續。

法新社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得遠距工作大流行，包括Google、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）和Zoom等科技企業都推出產品，讓工作夥伴可透過網路進行遠距合作。

Google產品經理西特隆（Dave Citron）在Google Workspace新功能發表會上說：「我們已見到（工作模式）出現劇烈變化。其中許多變化不會就此消失。」

大型科技企業本身已紛紛延後讓員工返回辦公室上班，它們並預期，融合實地工作和遠距工作的「混合型」上班模式將成為新常態。

Google表示，他們已編訂一本混合型工作手冊，向員工解說如何善用各種工具和軟體來進行有效率的會議，無論是從哪個地點參與。

西特隆說：「我們真的很高興將這些功能介紹給我們的客戶，讓他們在重新設計自己的辦公室時能有一些最佳練習。」

Google發表的升級版Workspace軟體組合，結合了Google的會議、電子郵件、日曆、文件、聊天和其他應用程式。

工作 Google 疫情

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