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共和黨金主傳出與16歲少女發生關係並付封口費

記者顏伶如／綜合報導
自稱政治顧問及創業家的拉薩洛(Anton
自稱政治顧問及創業家的拉薩洛(Anton "Tony" Lazzaro)。(美聯社)

自稱政治顧問及創業家的拉薩洛(Anton "Tony" Lazzaro)在明尼蘇達州共和黨陣營是小有名氣的金主，經常透過社群媒體分享與前總統川普、共和黨國會領袖葛理漢(Lindsey Graham)及福斯新聞網主播卡爾森(Tucker Carlson)等共和黨要角合照。一名女子7日對拉薩洛提告，指控16歲時曾被安排與拉薩洛發生性行為，後來拉薩洛還透過律師企圖對這名女子及家長提供1000元做為封口費。

30歲的拉薩洛活躍於明尼蘇達州政治圈，主持政治行動委員會「大篷共和黨人」(Big Tent Republicans)。明州當地媒體「明星論壇報」(Star Tribune)報導，拉薩洛為共和黨候選人及政治委員會的各種政治捐款，累計達數十萬元。

拉薩洛在社群網站上有著許多奢華生活的點滴分享，包括坐在私人專機上的照片，為法拉利(Ferrari)跑車加油的照片，並與成堆的百元鈔票合影。不過，拉薩落涉嫌仲介未成年人士從事性交易，8月12日遭到聯邦探員逮捕。

聯邦探員也逮捕了聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)19歲學生吉瑟拉‧梅迪納(Gisela Castro Medina)。梅迪納遭大陪審團起訴，罪名為仲介未成年人士與拉薩洛發生關係。拉薩洛則透過律師否認所有罪名。根據檢方調查，拉薩洛透過梅迪納尋找未成年人士做為的性關係對象，時間則在2020年5月至12月間。

華盛頓郵報報導，拉薩洛辯護律師並未針對7日的訴訟發表評論。

姓名未公布的女子7日在訴狀中指出，2020年5月起至7月為止，在梅迪納安排下與拉薩洛多次見面，梅迪納形容拉薩洛是「位高權重的有錢企業家兼政治人物」，當時年僅16歲的原告與拉薩洛數次發生性關係。

訴狀中指出，2020年7月間，原告父親接到拉薩洛律師通知，指稱原告企圖在社群網站誹謗拉薩洛，拉薩洛考慮採取法律行動；律師向家屬表示願意提供1000元做為封口費，交換條件是原告必須簽署保密協議，不得透露曾與拉薩洛發生關係。原告父親拒絕接受，後來向警方報案。

拉薩洛與少女發生關係的消息傳出之後，共和黨人士紛紛與他切割。共和黨明州地方黨部主席珍妮佛‧卡納漢(Jennifer Carnahan)也因為與拉薩洛向來關係交好而下台。

卡納漢上個月接受媒體訪問時說，對於拉薩洛與未成年人士發生關係毫不知情，「我跟大家在一樣的時間點知道消息」。她也說：「我非常震驚，也覺得非常噁心。我想拉薩洛這輩子可能都會在牢裡渡過。」

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