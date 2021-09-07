研究：911事件後 美國「空襲行動」恐釀近5萬平民喪命

根據專門監控平民傷害的非營利組織「Airwars」發布的最新分析，自2001年9月11日震驚世界的恐怖攻擊以來，美國無人機和空襲已造成至少2萬2000名平民死亡，最多可達4萬8000人。（美聯社）

根據專門監控平民傷害的非營利組織「Airwars」發布的最新分析，自2001年9月11日震驚世界的恐怖攻擊以來，美國 無人機和空襲已造成至少2萬2000名平民死亡，最多可達4萬8000人。

衛報報導，該分析基於美國軍方自己聲稱自2001年以來已進行的近10萬次空襲，試圖估計構成「反恐戰爭」各方面的多次衝突中所造成的平民死亡人數。這些數字是在911事件20周年紀念日前公布的。

這項分析除了包括對敘利亞、伊拉克和阿富汗 的攻擊，還有針對葉門、索馬利亞、巴基斯坦和利比亞等國激進恐怖組織的襲擊，美國表示在20年內至少進行9萬1340次襲擊，其中包括9000次針對伊斯蘭國組織的攻擊。

根據這一總數，「Airwars」計算出美國的行動可能造成至少2萬2679名平民死亡，同時這個數字可能上修至4萬8308人。根據該組織的研究，過去20年美國空襲造成平民傷亡人數最多的一年是2003年，至少有5529名平民喪生，幾乎全部發生在當年入侵伊拉克期間。

排名第二的一年是2017年，當時可能至少有4931名平民喪生，其中絕大多數是在聯軍對伊拉克和敘利亞的轟炸中喪命。然而，根據估計的最大值，2017年將成為「最慘烈的一年」，死亡平民可能上修至1萬9623人，幾乎全部發生在針對伊斯蘭國的轟炸行動中。

反恐戰爭期間西方空襲和其他軍事活動造成的平民傷亡問題一直是爭議很大的議題，美國及其盟國堅持不懈努力盡量減少平民傷亡。儘管反恐戰爭的行動範圍廣泛，但根據美國國防部 發表的一份聲明，美國從未試圖計算歸因於其主導行動的平民死亡總數。