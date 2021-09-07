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世界OnAir／從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情

世界OnAir／從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡

世界新聞網
引起華社高度關注的布魯克林海港城3華人遭爆頭命案，圖為兇手犯案時監視器拍下的畫面。本報資料照
引起華社高度關注的布魯克林海港城3華人遭爆頭命案，圖為兇手犯案時監視器拍下的畫面。本報資料照

引起華社高度關注的布魯克林海港城3華人遭爆頭命案，上月5日開庭後，由於檢辯雙方作證的精神科醫生，均判斷被告馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)患有嚴重精神病，檢辯雙方達成共識，法官也同意這份協議，馬湯諾維奇被判定因精神障礙「免於刑事責罰」。

世界日報記者顏潔恩表示，這結果對華社來說，是不能接受的，日後法官會依據精神鑑定決定兇手是否繼續關押在精神病院，還是可以獲得釋放，民眾不安的是，一旦殺人兇手重返社區，便有如一顆不定時炸彈。顏潔恩說，3位死者家屬和華社的訴求只有一個，就是兇手必須在醫院終生管制。

精神心理學專家陳張栩博士從心理學角度切入，她表示，刑事案件中精神鑑定的過程不只聽病患陳述及看他過去的病史，當時事件周圍的旁觀者，以及出庭時家人、聽證會的證詞，都是參考依據。最為重要的是，要看兇手在犯罪當下的精神狀態，不能僅因有精神病史，便拿來當脫罪的藉口。

此案法官宣判原文為「Not criminally responsible by medical condition」，陳張栩認為，這句話很有學問，不代表法官認為兇手無罪，而是指他在medical condition下犯罪。陳張栩懷疑，中文所謂「免除刑事責罰」，是否翻譯上有誤差？依據她的經驗，這樣的案例兇手應仍是在屬於司法機構管轄的精神病監獄接受治療，「免刑事責罰」的「免」字，容易讓民眾誤導、引起恐慌。

所謂「精神病殺人不需要坐牢」的說法，陳張栩說，這句話本身就是錯誤，病患有可能終生關押在精神病院接受治療，依照司法程序，一旦狀況有所改善，還是會回監獄服刑。她表示，社會大眾不需要恐慌，美國司法系統對精神病患是否釋放，規定很嚴格；精神醫師也需簽名負責，大家都很小心，每一步都在司法機構的監控下進行。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到在布魯克林華人社區服務了近20年的陳張栩醫師，探討精神鑑定在刑事案件中所扮演的關鍵角色。陳張栩最後特別提醒大家，身邊若有家人罹患精神疾病時，千萬要及早治療，尤其當患者有幻覺出現時，一定要吃藥，不要等釀成致命慘劇就後悔來不及了。

 「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

監獄 華人 布魯克林

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