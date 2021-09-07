911被遺忘的一群：移民清潔工老殘窮 下場是遣返

圖為一名建築工人在世貿遺址附近。(Getty Images)

移民 清潔工希爾是911事件被遺忘的受害者之一：她花了好幾個月時間清理紐約世貿中心瓦礫堆，後來卻因暴露毒塵而罹患癌症，然而她迄今未獲重視，也沒辦法取得合法身分。

2001年9月15日上午7時，來自哥倫比亞的希爾（Lucelly Gil）進入紐約雙子星大樓倒塌留下的巨大灰塵覆蓋區。她在那裡清理斷垣殘壁，每天12小時、持續6個月。

20年過去了，這位65歲的老婦人仍是無證移民，同時承受著這項艱鉅工作 的後果：罹患乳癌後倖存。這是當時在現場工作的女性常見的疾病，而她一隻手臂不能動，也飽受憂鬱症所苦。

在911攻擊事件發生後8個月，有好幾萬人投入紐約世貿中心遺址和附近遭毀建築物的清理工作，許多是移民。

他們從該地區清除了180萬噸瓦礫堆，每小時工資為7.5美元至10美元之間，僅僅略高於當時的最低時薪。

然而當時的他們並不知道，接觸石棉和其他有毒物質可能會罹患癌症、石綿肺症、一系列呼吸系統疾病，以及創傷後壓力症候群、焦慮症與憂鬱症等。

希爾在最近一次的911拉丁美洲裔清潔工支持組織「希望邊界」（Borders of Hope）的會議上，淚流滿面地說：「我不喜歡911紀念日。」該組織在20年後仍然持續運作。

她記得工作時偶爾會發現屍塊，「我快嚇死了」，而在持續工作這麼多小時後，回家後還會恍神以為自己還在打掃。

希爾和法新社採訪的所有清潔工一樣，因為罹患一般認為與911行動有關的疾病而無法工作。他們夢想成為合法居民，這樣他們就可以取得社會福利，並在沒有被驅逐出境的威脅下過日子。

2017年，當時一位來自紐約的民主黨議員甚至就此提出一項法案，但這項法案從未在國會辯論過。

另位清潔工阿里亞斯（Rubiela Arias）在她兒子協助下，承租一間位於皇后區（Queens）的簡陋房間。她在這裡接受法新社採訪時說：「清潔工沒有辦法取得身分，這根本不公不義，因為他們為此失去最寶貴的東西，那就是健康。」

現年57歲、來自哥倫比亞的阿里亞斯，多年來一直在為拉美裔清潔工取得合法身分而奮鬥。

她自己當時就在現場工作，此後患有各種呼吸系統和胃部疾病，還有創傷後壓力症候群及其他心理疾病。

根據聯邦受害者賠償基金，超過2000名清潔工、救援人員和警察死於911相關疾病。

社工師布蘭普（Rosa Bramble）2010年起在她位於皇后區的辦公室自發性領導「希望邊界」。她說，近年來有許多無證移民清潔工，包括生病的清潔工在內都被驅逐出境。

有些人回到自己的國家等死，因為他們生病了，無法工作養活自己。

哥倫比亞大學（Columbia University）教授、委內瑞拉裔的布蘭普說：「他們在這裡付不起租金。」

在世界貿易中心的聯邦醫療計畫下，大多數911清潔工有完整的醫療保險，但許多人卻未獲疾病賠償。

這也是佛蘭克林（Franklin）的親身經歷。這位來自秘魯的50歲無證移民清潔工罹患各種呼吸系統疾病，他決定在2019年從紐約返回利馬（Lima），與他20年未見的生病母親道別。

後來當他試圖返回美國，接受他當時已被承保、由世貿中心醫療計畫所保證的醫療服務、並要求經濟賠償時，美國駐利馬大使館卻拒絕提供他簽證。

今年6月，他二度試圖在人口販子的協助下非法越過美墨邊界，但都被驅離至墨西哥。

他在華雷斯城（Juarez city）透過電話告訴法新社：「我幾乎為清理世貿中心遺址而獻出生命，他們以這種方式回報我是不公平的。」他在第3次嘗試越界後終於成功。

一些控告紐約市 和僱用他們的公司的工人能夠取得賠償。此外，在2011年，美國國會通過對911相關癌症的最高支付為25萬美元。

希爾在2018年收到了4萬美元，但由於無法工作，這筆錢很快就用罄了。她說：「在911事件中，和其他勞工相比，我們拉美裔受到歧視。」

56歲的瓜地馬拉清潔工杜克（Rosa Duque）患有呼吸障礙，她表示清潔工「被遺忘」，他們必須獲得永久居留權。她說：「當我們去那裡工作時，從來沒有人問過我們『你是公民嗎？你是永久居民嗎？』」