美國重啟911主嫌世紀審判 5名被告再受關注

圖為2009年時任司法部長召開記者會表示，911恐攻五名嫌犯將面對審判。(Getty Images)

激進組織蓋達2001年9月11日對美國 發動恐怖恐擊，恐怖畫面令人記憶猶新。在事件將滿20周年之際，5名被控策畫恐攻的男子今天將再度出庭，延續牛步「世紀審判」。

法新社報導，美方最初於2008年2月提起控告，但案件被撤回後重新提出，2012年舉行第一次聽審，此後雖陸續進行數十場聽審，但都停留在預審階段。

在因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行中斷17個月後，本案今天將在一名新法官主持下重新啟動，也是第8位主持聽審的法官。

審理程序將在古巴東南部關達那摩灣（Guantanamo Bay）美國海軍基地一處戒備森嚴的軍事法庭進行。但辯護律師試圖聲稱，被告遭美國中央情報局（CIA ）拘留期間持續受到嚴刑拷問，因此政府握有的大多數證據有瑕疵。

5名被告中的穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）又稱KSM，被認為是911事件主謀。現年56歲的他是巴基斯坦公民，在科威特長大，據信他於1996年首度向蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）提議以飛機衝撞美國。

擁有美國大學學歷的穆罕默德，1990年代初期曾為卡達政府服務，當時他就開始與外甥尤塞夫（Ramzi Yousef）一同策畫攻擊。

尤塞夫除於1993年在紐約世貿中心（World Trade Center）引爆炸彈，隔年又與穆罕默德策畫炸毀從菲律賓啟程飛美的班機，但計謀失敗，尤塞夫在巴基斯坦落網後被引渡至美國。

在賓拉登終於同意發動911攻擊後，計畫交由穆罕默德負責。恐攻過後，穆罕默德於2003年3月在巴基斯坦拉瓦爾品第（Rawalpindi）落網，接著遭美國CIA帶往阿富汗 境內秘密地點，然後又被送到波蘭拷問。

他在4周內經歷183次水刑（waterboarding）等嚴酷刑求手段。

2006年9月，穆罕默德被送往關達那摩灣。1年後，他在一場閉門聽審中承認自己除了犯下911攻擊案，還曾參與跟蓋達組織相關的2002年印尼峇里島（Bali）和肯亞爆炸案、2001年引爆美國客機未遂的鞋底炸彈客案，以及謀殺前「華爾街日報」（The Wall Street Journal）南亞分社主任丹尼．波爾（Daniel Pearl）等。

穆罕默德以外的4名被告為比納爾什布（Ramzi Bin al-Shibh）、阿塔希（Walid bin Attash）、阿濟茲阿里（Ali Abdul Aziz Ali）與豪薩維（Mustafa al-Hawsawi）。

現年49歲的比納爾什布是葉門人，1999年曾在阿富汗一處蓋達營地與若干911劫機犯一起受訓，還是「漢堡支部」（Hamburg Cell）的一員。根據情報單位，漢堡支部是一群以德國漢堡（Hamburg）為基地的伊斯蘭激進分子，911主要劫機犯艾塔（Mohammad Atta）是其中一員。

但比納爾什布後來沒有獲得美國簽證，無法參與劫機，轉而擔任漢堡支部與蓋達組織的協調人。

43歲的阿塔希也是葉門人，曾協助穆罕默德策畫911等攻擊案。

阿濟茲阿里為巴基斯坦公民，但故鄉在科威特，是穆罕默德的外甥。阿濟茲阿里被控替劫機犯們做幕後準備，指導他們如何在西方文化中行動，並協助安排旅行和金流。

53歲的豪薩維則是沙烏地阿拉伯國民，被控與阿濟茲阿里聯手，協助911劫機犯安排旅行和轉帳事宜。

這5人面臨的指控包括共謀策畫恐怖攻擊，以及謀殺在攻擊案中死亡的2976人等，最重可判處死刑。